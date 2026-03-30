日経225先物：30日正午＝1920円安、5万1290円
30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1920円安の5万1290円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万936.13円に対しては353.87円高。出来高は3万8714枚となっている。
TOPIX先物期近は3521.5ポイントと前日比105ポイント安、現物終値比24.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51290 -1920 38714
日経225mini 51295 -1910 518845
TOPIX先物 3521.5 -105 57113
JPX日経400先物 31930 -945 2114
グロース指数先物 676 -28 4357
東証REIT指数先物 1865 -36.5 138
株探ニュース
TOPIX先物期近は3521.5ポイントと前日比105ポイント安、現物終値比24.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51290 -1920 38714
日経225mini 51295 -1910 518845
TOPIX先物 3521.5 -105 57113
JPX日経400先物 31930 -945 2114
グロース指数先物 676 -28 4357
東証REIT指数先物 1865 -36.5 138
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