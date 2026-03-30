　30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1920円安の5万1290円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万936.13円に対しては353.87円高。出来高は3万8714枚となっている。

　TOPIX先物期近は3521.5ポイントと前日比105ポイント安、現物終値比24.16ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51290　　　　 -1920　　　 38714
日経225mini 　　　　　　 51295　　　　 -1910　　　518845
TOPIX先物 　　　　　　　3521.5　　　　　-105　　　 57113
JPX日経400先物　　　　　 31930　　　　　-945　　　　2114
グロース指数先物　　　　　 676　　　　　 -28　　　　4357
東証REIT指数先物　　　　　1865　　　　 -36.5　　　　 138

株探ニュース