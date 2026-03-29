お笑いコンビ、かまいたちの山内健司（45）が24日放送された日本テレビ系「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」に出演。父親の職業を明かす一幕があった。

この日、かまいたちの山内と濱家隆一は同局系「一茂×かまいたちゲンバ」で共演しているタレント長嶋一茂と組んで小学校5年生が学ぶのレベルのクイズに挑戦。その中で「社会」の問題になり、「税務署を表す地図記号はどれ？」という3択が出題された。

すると、濱家は「一応、山内が教員免許持ってるんで」とふった。山内はそれをうけ「中学校の社会、高校の日本史、教員免許持ってます」と誇らしげに答えた。MCの俳優佐藤隆太が「聞いたところによると、お父さまが小学校の校長先生をやられてたと？」と確認すると、山内は「はい。小学校の校長先生をして、校長先生を辞めてからは公民館の館長をしてました」と父親の経歴を明かし、スタジオからは「え〜！」と驚きの声が上がった。

それを聞いたMCの劇団ひとりは、「公民館の館長をしてました」という後半部分について「その情報は別にいらないですから」とつっこみ、笑いを誘っていた。