日本テレビ・岩田絵里奈アナ、退社直前にメッセージ「自分の決断をしっかり受け止めて」感謝を語る【全文】
日本テレビ・岩田絵里奈アナウンサーが、29日放送の同局系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）に生出演し、同日をもって番組を卒業した。3月末で日本テレビを退社する。
【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビ入社。『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍してきた。
■ラストメッセージ（全文）
これまでご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。
小さい頃にテレビにたくさん笑顔をもらって、そんなテレビの世界で働けて幸せでしたし、少しでもどなたかの笑顔につながっていたらうれしいと思います。
8年ということで、多分いろいろつらいことがあったと思うんですけど、今振り返っても、何も思い出せないぐらい本当に笑い転げた8年間だったなと思います。
特に『シューイチ』は新人の頃に入って、あまりにアットホームで、本当に皆が楽しく番組作りをしていて、それがお茶の間の皆さんにも伝わる温かい番組で、最後こうやって自分の夢をかなえる形でシューイチに始まってシューイチに終われたことをとてもうれしく思いますし、毎週スタジオに来るのがめちゃくちゃ楽しみでした。
4月から新しい道になるんですけど、皆さんにご恩を返せるように、そして自分の決断をしっかり受け止めて、ちゃんと前に進んでいきたいと思います。
本当に皆さん8年間ありがとうございました。
【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビ入社。『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍してきた。
これまでご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。
小さい頃にテレビにたくさん笑顔をもらって、そんなテレビの世界で働けて幸せでしたし、少しでもどなたかの笑顔につながっていたらうれしいと思います。
8年ということで、多分いろいろつらいことがあったと思うんですけど、今振り返っても、何も思い出せないぐらい本当に笑い転げた8年間だったなと思います。
特に『シューイチ』は新人の頃に入って、あまりにアットホームで、本当に皆が楽しく番組作りをしていて、それがお茶の間の皆さんにも伝わる温かい番組で、最後こうやって自分の夢をかなえる形でシューイチに始まってシューイチに終われたことをとてもうれしく思いますし、毎週スタジオに来るのがめちゃくちゃ楽しみでした。
4月から新しい道になるんですけど、皆さんにご恩を返せるように、そして自分の決断をしっかり受け止めて、ちゃんと前に進んでいきたいと思います。
本当に皆さん8年間ありがとうございました。