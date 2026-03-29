Vシネクスト『ゴジュウジャーVSブンブンジャー』エンディング映像 50年間ありがとうver.公開！
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』、豪華アーティスト18組が歌うEDテーマ曲『シンガロン！スーパー戦隊SONG』、エンディング映像 50年間ありがとうver.が公開された。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は指輪の力で最高最強の《ナンバーワン》を目指す物語。そして2024年2月まで放送していた、車をモチーフにした ”バクアゲ” な『爆上戦隊ブンブンジャー』が夢の共演を果たす。さらに、本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年であり「VSシリーズ」30周年の歴史に残る記念すべき作品となる。ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが、歴史に残る激闘を繰り広げる予定だ。
ユニバースノーワンにより並行宇宙が混ざりあい始めた世界を救うため、すべてのセンタイリングを集めたころのゴジュウジャー。そこにブンブンジャーと、かつてそれぞれの世界を守った歴戦のスーパー戦隊レッドたちも現れ、世界の崩壊を食い止めることができるのか…？ そして、光のように品行方正な人物に変わった吠は一体……。
3月20日（金・祝）より新宿バルト9ほかにて期間限定上映中だ。
そのエンディングテーマ曲は、ささきいさおや影山ヒロノブ、つるの剛士など歴代戦隊オープニング・エンディング主題歌を歌われた豪華18組のアーティストが集結し歌っている『シンガロン！スーパー戦隊SONG』。
歴代のスーパー戦隊シリーズの名場面のシーンが続き、ファンからも大好評の本作のエンディングを映像が、このたび「50年間ありがとうver.」として期間限定で東映特撮YouTube Official（TTYO）にて公開された。
いまなら劇場の大きなスクリーンで観られるが、劇女王ではキャストやスタッフのクレジットが入るので、ご注意を。
＞＞＞「50年間ありがとうver.」ビジュアル作品ポスタービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）2026 東映ビデオ・東映AG・バンダイ・東映 （C）テレビ朝日・東映AG・東映
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は指輪の力で最高最強の《ナンバーワン》を目指す物語。そして2024年2月まで放送していた、車をモチーフにした ”バクアゲ” な『爆上戦隊ブンブンジャー』が夢の共演を果たす。さらに、本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年であり「VSシリーズ」30周年の歴史に残る記念すべき作品となる。ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが、歴史に残る激闘を繰り広げる予定だ。
3月20日（金・祝）より新宿バルト9ほかにて期間限定上映中だ。
そのエンディングテーマ曲は、ささきいさおや影山ヒロノブ、つるの剛士など歴代戦隊オープニング・エンディング主題歌を歌われた豪華18組のアーティストが集結し歌っている『シンガロン！スーパー戦隊SONG』。
歴代のスーパー戦隊シリーズの名場面のシーンが続き、ファンからも大好評の本作のエンディングを映像が、このたび「50年間ありがとうver.」として期間限定で東映特撮YouTube Official（TTYO）にて公開された。
いまなら劇場の大きなスクリーンで観られるが、劇女王ではキャストやスタッフのクレジットが入るので、ご注意を。
＞＞＞「50年間ありがとうver.」ビジュアル作品ポスタービジュアルをチェック！（写真2点）
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