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「恋愛経験ゼロの人が多いんじゃ…」結婚相談所に入会した20代女性のガチすぎる悩みに婚活カウンセラーが回答

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

結婚相談所「ZWEI」の公式YouTubeチャンネル「ZWEIチャンネル【公式】」が、「【お悩み別カウンセリング】入会したて…何から始めればいいの？」と題した動画を公開。入会したばかりの20代後半女性会員が抱えるリアルな不安をカウンセラーに打ち明けた。



動画では、入会したばかりだという20代後半の女性会員が、結婚相談所での婚活に対する漠然とした不安についてカウンセラーに相談。女性は、結婚相談所の会員について「年齢層高めなのかなと思ってて」と、自分と同年代の相手と出会えるのか懸念していることを明かした。



これに対し、カウンセラーは「20代前半の会員様もいらっしゃいます」と回答。最近ではマッチングアプリでの活動に疲れたり、苦手意識を持ったりしている若い世代も増えていると現状を説明した。



さらに女性は、「恋愛経験ゼロの人が多いんじゃないか」や「切羽詰まっている人が登録してるんじゃないか」といった人物像への不安も吐露。「普通に会話できるのかなとか」と率直な疑問を口にした。カウンセラーは、恋愛経験がないこと自体がマイナスではないと説明。仕事や勉強に集中していたなど、恋愛してこなかった理由がある場合が多く、むしろ「先入観がないので、お相手やカウンセラーの意見をスポンジのように吸収してくれる」と、素直にアドバイスを受け入れてくれる利点もあると語った。



また、交際から3ヶ月程度で成婚を目指すという短期間の活動にも「大丈夫なのかな」と不安を感じているという女性。「離婚率って出てるんですか？」と踏み込んだ質問を投げかけた。カウンセラーは、恋愛結婚が「好き」という気持ちから始まるのに対し、相談所での出会いは条件などから相手を知り、そこから気持ちを育んでいく「逆」のプロセスだと解説。そのため、交際期間中に結婚後の価値観のすり合わせなどをしっかり行うことができ、結果的に恋愛結婚よりも離婚率が低いと言われていると明かした。



一通りの説明を受け、女性は「すごく結婚できそう」と安堵の表情を見せ、「一度頑張ってみようと思いました」と前向きな気持ちを語った。