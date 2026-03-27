「かっこよすぎ！」「色気が凄すぎて直視できない！」ユニ姿と違う一面…森保Jの全員集合ショットが大好評！特に絶賛されている選手は？「俳優だわ」「別格」
日本代表の公式Xが３月27日、情報を発信。「SAMURAI BLUEの新たな一着。ダンヒルより提供された新オフィシャルスーツを纏い、選手たちが集結。日本を代表する一員としての誇りと品格を。世界へ挑むその姿を、これからもともに」と綴り、森保一監督と選手たちの集合写真をアップした。
ユニホーム姿とはまた違う一面だ。洗練された新オフィシャルスーツが、プレーとは違う切り口の魅力を引き出している。
この写真は公開と同時に多くのファンの注目を集め、コメントが殺到。「かっこよすぎ！」「全員モデル並みのビジュアル」「色気が凄すぎて直視できない！」「品格があって素晴らしい」「ピッチ外でも“日本代表”の存在感を際立たせますね」「両翼はちゃんと両翼に位置取りしてる」といったコメントが続々と寄せられている。
賛辞が溢れるなか特に視線を集めているのは、谷口彰悟か。「谷口選手がもうモデル」「みんなカッコいいけど彰悟さんはまさに俳優だわ」「ハンサムオブハンサムやん...別格」といった声も少なくない。
森保ジャパンは現在、イギリス遠征中。現地３月28日にスコットランド、31日にイングランドと対戦する。ビッグマッチを控えており、注目度は増すばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】話題の森保ジャパン全員集合ショット
ユニホーム姿とはまた違う一面だ。洗練された新オフィシャルスーツが、プレーとは違う切り口の魅力を引き出している。
賛辞が溢れるなか特に視線を集めているのは、谷口彰悟か。「谷口選手がもうモデル」「みんなカッコいいけど彰悟さんはまさに俳優だわ」「ハンサムオブハンサムやん...別格」といった声も少なくない。
森保ジャパンは現在、イギリス遠征中。現地３月28日にスコットランド、31日にイングランドと対戦する。ビッグマッチを控えており、注目度は増すばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】話題の森保ジャパン全員集合ショット