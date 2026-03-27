「今日好き」倉田琉偉、18歳誕生日に幼少期ショット公開「目がまんまる」「すでに顔が整ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加した倉田琉偉が3月25日、自身のInstagramを更新。幼少期の姿を公開した。
【写真】「今日好き」18歳イケメン「目がまんまる」可愛すぎる幼少期
倉田は「18歳になったので小さい頃の写真を」とつづり、3月24日に迎えた18歳の誕生日を報告し、幼少期のショットを披露。レジャーシートの上に座る姿や口を尖らせたショットを投稿している。
この投稿にファンからは「当時から可愛すぎる」「面影ある」「目がまんまる」「チビるいくんにキュン」「すでに顔が整ってる」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉田は「ハロン編」「夏休み編2025」「テグ編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」18歳イケメン「目がまんまる」可愛すぎる幼少期
◆倉田琉偉、幼少期ショット
倉田は「18歳になったので小さい頃の写真を」とつづり、3月24日に迎えた18歳の誕生日を報告し、幼少期のショットを披露。レジャーシートの上に座る姿や口を尖らせたショットを投稿している。
◆倉田琉偉の幼少期ショットが話題
この投稿にファンからは「当時から可愛すぎる」「面影ある」「目がまんまる」「チビるいくんにキュン」「すでに顔が整ってる」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉田は「ハロン編」「夏休み編2025」「テグ編」に参加した。（modelpress編集部）
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