ファミマ、銀座コージーコーナーと初コラボ 人気商品を「想像以上の再現度」でアイス化
【モデルプレス＝2026/03/27】ファミリーマートでは、人気洋菓子店「銀座コージーコーナー」と初のコラボレーションを実施する。同店の看板商品の味わいを再現した「苺のショートケーキサンド」と「ワッフルコーン ジャンボシュークリーム」を、3月31日より全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
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「苺のショートケーキサンド」は、銀座コージーコーナー不動の人気No.1「苺のショートケーキ」をサンドアイスで表現した一品。スポンジケーキを思わせるしっとり優しい食感の生地で、ふんわり軽やかな舌触りと濃厚なミルク感を併せ持つホイップアイスをサンドしている。アイスの中心には完熟感のある苺ピューレを使用したソースを閉じ込め、ショートケーキさながらの満足感を、ひんやりとした口どけとともに楽しめる。
また「ワッフルコーン ジャンボシュークリーム」は、シリーズ累計販売数9億個を誇る看板商品「ジャンボシュークリーム（ホイップ＆カスタード）」をイメージした、2色巻きのワッフルコーンアイス。マダガスカル産バニラビーンズの香りと卵のコクが際立つカスタードアイスに、バニラエキスを加え、軽やかな口当たりとミルクのコクをしっかりと感じられるホイップアイスを組み合わせた。サクサクのプレーンコーンが2つのアイスの風味をさらに引き立てる仕上がりだ。
銀座コージーコーナーは今回の監修にあたり「ジャンボシュークリーム、苺のショートケーキの味わいが想像以上の再現度でアイスになりました」「これから暑くなってくる季節、銀座コージーコーナーの商品をもっと好きになるきっかけとなりますよう願っております」とコメントしている。（modelpress編集部）
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◆ファミマで手軽に本格的なスイーツ体験
「苺のショートケーキサンド」は、銀座コージーコーナー不動の人気No.1「苺のショートケーキ」をサンドアイスで表現した一品。スポンジケーキを思わせるしっとり優しい食感の生地で、ふんわり軽やかな舌触りと濃厚なミルク感を併せ持つホイップアイスをサンドしている。アイスの中心には完熟感のある苺ピューレを使用したソースを閉じ込め、ショートケーキさながらの満足感を、ひんやりとした口どけとともに楽しめる。
◆「想像以上の再現度」に自信
銀座コージーコーナーは今回の監修にあたり「ジャンボシュークリーム、苺のショートケーキの味わいが想像以上の再現度でアイスになりました」「これから暑くなってくる季節、銀座コージーコーナーの商品をもっと好きになるきっかけとなりますよう願っております」とコメントしている。（modelpress編集部）
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