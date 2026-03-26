兵庫県神戸市に本社を置く川崎重工。モトメガネ読者ならバイクメーカーとしてのカワサキのイメージが強いかもしれないが、航空機や鉄道車両、船舶、軍事ヘリコプターなどの輸送機器など、暮らしに深く関わる事業を広く展開している企業だ。

そんな川崎重工の博物館が「カワサキワールド」。本社と同じ神戸市にある神戸海洋博物館の中に設置されており、歴代のカワサキ製バイクが展示されるモーターサイクルギャラリーのほか「陸のゾーン」「海のゾーン」「空のゾーン」といった、名前を聞くだけでワクワクするようなエリアが用意されている。

「遊び」要素満載のシミュレーターを楽しもう！

特徴的なのは各ゾーンに設置されたシミュレーターやゲームの豊富さだ。自由に運転できる鉄道模型ジオラマでは、運転席からの映像をモニターで楽しめるほか、「電車でGO！」の筐体で遊ぶこともできる。ほかにも水上バイクやヘリコプターの操縦シミュレーターなどがあり、さらに川崎重工にまつわるクイズゲーム機も設置されているので、ゲームを楽しみながらカワサキの歴史や事業を学ぶことができるのだ。

鉄道模型の巨大ジオラマを無線コントローラーで操縦でき、運転席からの映像をモニターで見ることができる 懐かしのゲーム筐体で遊ぶこともできる。「電車でGO!2高速編 3000番台」だ

水上バイクのゲーム。神戸海洋博物館エリアには神戸港の航海士の仕事を体験できる操船シミュレーターもある クイズゲームは陸編・海編・空編のほか環境編などもある。楽しみながら川崎重工の歴史や事業を学べる

展示はクルマ、バイク、鉄道、船舶、航空など

展示数は少ないがカワサキが製造する四輪車まで展示されている。

カワサキのオフロード4WD車「MULE PRO-DXT」。強力なトルクを備えた 993 cc 3 気筒ディーゼル エンジンを搭載し、困難な地形で重い荷物を運搬する。後部座席を展開することで最大6人の乗車が可能。展示車は乗車OKだ

モーターサイクルギャラリーにはカワサキの二輪事業70周年企画として、70～90年代の欧州市場で活躍した名車を展示。

世界GPに参戦したA7RSやKR500など歴史的な活躍をしたレーシングマシンから、海外で人々の暮らしを支えたKV175などのファームバイクまで多彩な車両が並んでいる。

A7RS KR500 KV175

そのほかにもカワサキが誇る究極のロードスポーツバイク「H2」の新旧モデルや最新のレーシングマシンなども展示されている。

71年に登場したH2（マッハⅣ）。最高出力74ps、ゼロヨン加速12秒、最高速203km/hという当時の市販車で最速を誇った 川崎重工がガスタービン・機械カンパニー、航空宇宙カンパニー、技術開発本部の総力を結集して生み出したニンジャH2

クルマ・バイク・鉄道・船舶・航空などの乗り物好きはもちろん、ゲームやシミュレーターも充実しているので、子どもや乗り物に縁遠い人でも楽しめる施設となっている。



カップルやファミリーで訪れても充実した一日を過ごせること間違いなしだ。

【入場料】 大人900円、高校生以下400円（※）。

【開館時間】10:00～18:00（入館は17:30まで）

【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

【所在地】 兵庫県神戸市中央区波止場町2-2

【駐車場】 あり（有料）メリケンパーク駐車場

（※）神戸海洋博物館の入場料。この額にカワサキワールドの入場料も含まれる