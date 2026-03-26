日本ハム・新庄剛志監督（５４）が２６日、みずほペイペイドームでの練習前にソフトバンク・小久保監督と開幕前日会見に臨み、就任５年目に懸ける熱い思いをほとばしらせた。悲願の優勝を期す集大成の１年の開幕は、少年時代を過ごした福岡の地。「大好きな小久保監督といい試合ができるように、珍しくお祈りをしてきた」と明かした。

２５日夜に到着後、車で一人、実家のあった場所や母校の長丘小、中を巡り、思い出の店のちゃんぽんに舌鼓。最後は“穴観音”の呼称で知られる興宗寺に参拝したと説明。ゆかりの場所を回るツアーを、普段はしない“神頼み”で締めくくり「それが意気込み」と決意の表れだとした。

敵将とは爆笑のやりとりも繰り広げた。「昨日から伊藤君が歯が痛いということで、細野君でいこうと思います」と真っ赤なウソで陽動作戦を仕掛け、一瞬驚いた小久保監督に笑ってグータッチ。相手の今季スローガン『全新』を「僕を意識しているなと。『全部新庄に勝つ』という『全新』でしょ？」と笑いを誘い、自身の采配を警戒されれば「そう思われている時点で勝っているな」と、ドヤ顔でガッツポーズをつくった。

昨季苦杯をなめさせられた王者との開幕戦。新庄監督は「今年に関しては１４３分の１とは思えない。今年に懸ける思いが強いので」と力を込め「開幕から６連勝するつもり」と言い切った。手応えは十二分。最高のスタートを決める。