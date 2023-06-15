◇第75期王将戦第7局第2日（2026年3月26日 関西将棋会館）

藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎えた第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第7局は26日、大阪府高槻市の関西将棋会館で第2日が指し継がれ、先手・藤井が89手で勝利した。対戦成績を4勝3敗として5連覇。7番勝負での1勝3敗のカド番からの3連勝は33年ぶり。

持ち時間を48分余していた午後3時34分、永瀬は潔い投了を選んだ。「もう少しうまく戦い方を考えなければいけない。課題が浮き彫りになったかなと思います」。ハキハキとした口調がかえって悔しさを強調しているようだった。

やはりというべきか。第1日の封じ手時点で、すでに苦境に陥っていた。「（次の一手を）指せなかったのが正しい気がします。指す手が難しいなという感じでしたので」と今シリーズ自身最長となる174分の大長考を振り返る。「どう粘るかを考えていただけ。もう少しうまく粘らなければいけなかった」。第2日に入っても好転の気配すら漂わない。78手目△4九竜は、逃げ場の限られた相手王に手厚く迫る形に見える。だが持ち駒の金と歩2枚では詰めろすらかからない。このあたり、藤井に冷静に見切られていた。午後3時のおやつタイムにすら到達していない時間帯。「どう指しても藤井王将の勝ちですね」が、控室で検討盤を囲む棋士たちの総意だった。

第4局を終えて3勝1敗。タイトルに王手をかけた時点では「次の先手番がチャンス」と前のめりだった。ところがその第5局を失う。「こちらが（先手番を）主張できれば少し楽しみがあった」とターニングポイントを自省した。

シリーズ前には「3勝3敗なら胸が熱くなる展開でしょう」と目標を口にしたが「あれはあくまでファン目線。プレーヤー目線ではないんです」と勝負師の矜持（きょうじ）をうかがわせた。敗れたのは事実だが、藤井相手の7番勝負で3勝を挙げた唯一の棋士でもある。「次のタイトル戦に出られるよう頑張りたい」と短く結ぶ言葉に魂がこもっていた。（我満 晴朗）