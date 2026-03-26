政府は次世代の移動手段「空飛ぶクルマ」について、２０２７〜２８年にも有償で人を乗せる商用運航を認める調整に入った。

複数の政府関係者が明らかにした。都市部での遊覧飛行から始め、将来的には都市と空港を結ぶ２地点間運航などへの拡大を見込む。１００年に１度の移動革命につながるとされる空飛ぶクルマによる旅客運送が、早期に実現する見通しとなった。

関係者によると、政府は２７日に開かれる関係省庁や機体メーカーなどでつくる官民協議会で、空飛ぶクルマの商用運航開始時期について、２７〜２８年という具体的な目標を初めてロードマップ（行程表）に示す。国土交通省には現在、機体の量産化に必要な安全性などの認証を受ける航空法の「型式証明」の申請が企業から出されており、商用運航開始に向けて審査手続きが進むと判断した模様だ。

商用運航はまず、都市部での遊覧飛行から始まるとみられる。具体的には、東京や大阪の湾岸エリアでの運航が想定される。その後、２〜３年以内に短距離の２地点間移動や、成田や関西など主要空港と都市を結ぶ運航などへ範囲が拡大することが見込まれる。

空飛ぶクルマを巡っては、企業間での開発競争が進んでいる。昨年の大阪・関西万博では客を乗せないデモ飛行が行われた。東京都の「空飛ぶクルマ実装プロジェクト」の実施事業者には昨年、日本航空など９社と野村不動産など７社の２陣営が選ばれた。新年度から都内の臨海部などで、実機による実証飛行が本格化する。

空飛ぶクルマの国際的なルールは策定途上だが、国交省は動力となる電池の性能要件や水上飛行の際の救命胴衣搭載義務づけなど、特性に合わせた安全対策などを定めており、日本は商用運航に向けたルール作りを主導できる立場にある。

政府は空飛ぶクルマの開発も後押ししていく考えだ。高市政権は昨年、政府として重点的に取り組む１７の戦略分野を公表し、航空・宇宙分野が盛り込まれた。

◆空飛ぶクルマ＝電動で垂直に離着陸できる乗り物の総称。定員は数人程度が一般的で、静粛性に優れ、離着陸場も小さいため都市部でも運航しやすい。都市の渋滞問題解消や、地方部での新たな交通手段としての利用が期待されている。