ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が、3月26日に放送された。31歳の美人ギャル彼女が、バツ2のチャラ男彼氏との結婚に踏み切れない“致命的な理由”を告白し、スタジオが言葉を失う一幕があった。

【映像】31歳美女が結婚できない理由を書いたノート（スタイル抜群の水着姿も）

本作は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組。交際7年になるサチエとケンシ（39歳／会社経営）。貸切のサウナボートでじゃれ合い、カップルとして最高の雰囲気を見せていた2人だったが、ベンチで涼み始めるとサチエの表情が真剣なものへと変わった。

サチエは、前日の夜に一人になった際、自らの感情を整理するためにノートに箇条書きで思いを綴ったという。「私が結婚を決められない理由として、やっぱ一個大きいのが……」と切り出すと、ケンシの目を真っ直ぐに見つめ、「『信用できない』ところとか」と決定的な一言を放った。

音楽プロデューサーで会社経営者という肩書きを持つケンシは、二度の離婚歴がある“バツ2”。さらに過去のキャバクラ通いや酒癖の悪さなど、幾度となくサチエを傷つけてきた背景がある。“信用できない”という、結婚生活において最も致命的とも言えるワードの登場に、スタジオには重い空気が漂った。

これを聞いたスタジオの藤本美貴は「うわー、大きいな」と漏らし、続けてゆうちゃみは「（結婚は）無理やん、もう。覚悟が……」と絶句。桜田通も「信用ができない……」と深く頷き、ゲストの男性陣からも「どこが信用できないのか、もっと細かくやってほしいのに」と、長年の不信感が蓄積した2人の深刻な状況に驚きの声が上がった。

最愛の人からの「信用できない」というストレートな言葉を受け止めたケンシ。この致命的な溝を、残された数日間で埋めることはできるのだろうか。