

本日の日経平均株価は、米国・イラン和平交渉を巡る不透明感が意識され、前日比145円安の5万3603円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は12社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩＤＣ向け光デバイス周辺のキーカンパニーとして波状的な買いが続くサムコ <6387> [東証Ｐ]など。そのほか、メイコー <6787> [東証Ｐ]、あさくま <7678> [東証Ｓ]、東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]、ニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]の4社は3日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業

<6387> サムコ 東Ｐ 機械

<6459> 大和冷 東Ｐ 機械

<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器

<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器



<6809> ＴＯＡ 東Ｐ 電気機器

<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7678> あさくま 東Ｓ 小売業

<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業

<8766> 東京海上 東Ｐ 保険業



<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連



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