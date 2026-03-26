　本日の日経平均株価は、米国・イラン和平交渉を巡る不透明感が意識され、前日比145円安の5万3603円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は12社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩＤＣ向け光デバイス周辺のキーカンパニーとして波状的な買いが続くサムコ <6387> [東証Ｐ]など。そのほか、メイコー <6787> [東証Ｐ]、あさくま <7678> [東証Ｓ]、東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]、ニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]の4社は3日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械
<6459> 大和冷　　　　東Ｐ　機械
<6508> 明電舎　　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器

<6809> ＴＯＡ　　　　東Ｐ　電気機器
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8766> 東京海上　　　東Ｐ　保険業

<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連

株探ニュース