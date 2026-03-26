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思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて、「【衝撃】中２で完全不登校から、第一志望校合格！親がやめた「たった１つのこと」とは？」と題した動画を公開した。動画では、勉強嫌いで不登校の状態から第一志望校への合格を果たした具体的な事例を紹介し、受験成功のために親が意識すべき「サポートの優先順位」について解説している。



動画内で取り上げられたのは、中学2年生の2学期から不登校になった中村さん（仮名）のケースだ。当初は完全な無気力状態で、親が話しかけても目を合わさず、何の反応も示さない状況だったという。受験を控えた時期の不登校は親にとっても大きな不安材料となるが、ある時点から親が接し方を大きく変えたことで状況が好転した。中村さんは中学3年生の修学旅行から少しずつ学校行事に参加できるようになり、最終的には自ら「高校に行きたい」と言い出して第一志望校への合格を果たした。現在は高校にも楽しく通えているという。



この劇的な変化を生んだ要因として、道山氏は親が実践した「3つのサポート」を挙げた。1つ目は「焦ることをやめた」ことだ。受験が迫ると親はどうしても登校や勉強を急かしたくなるが、あえて「今はゆっくり休ませよう」と意識を切り替えたという。2つ目は「共通の趣味を持つ」こと。会話のきっかけを作るため、子どもが興味のある場所へ一緒に出かけ話題を作った。3つ目は「マイナスの言葉を言わない」こと。不登校の状況下では親も暗くなりがちだが、親自身のイメージを良くするために意識的にネガティブな発言を封印した。



道山氏は、不登校の子どもの受験サポートにおいて最も重要なのは「優先順位」だと指摘する。多くの親は「学校に行かせる」「勉強させる」ことを最優先しがちだが、これは間違いだという。正しい順位の1番目は「エネルギーUP」だ。心のエネルギーが枯渇している状態で無理に動かそうとしても、仮に高校に入れたとしても再び不登校になるリスクがある。まずは焦らず休ませ、親子の信頼関係（愛情バロメータ）を回復させることが先決だとした。次に「子どもに合う志望校決め」を行い、本人が行きたいと思える環境を選ぶ。そして最後に「偏差値UP」に取り組む。エネルギーが溜まり、目標が決まれば、勉強は最後についてくるものだという。



道山氏は、「一番の目的は高校に受からせることではなく、受かったあと続けていくこと」だと強調する。目先の偏差値や登校日数よりも、まずは子どもの心身の回復を優先させる勇気が、結果として子どもの自立的な進路選択と合格につながると解説を締めくくった。