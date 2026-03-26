「今日好き」きんりのカップル、キラキラペアルックTシャツで登場【青春祭2026】
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた内田金吾（きんご）と多田梨音（りのん）が26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、ペアルック風Tシャツでラブラブ登場
2人は、キラキラが施されたTシャツ姿で登場。かなとがりのんの頬を掴んでから頭をコツンと寄せたり、りのんがかなとの頬をツンと指したりと甘々なステージを繰り広げた。
きんごは「キラキラがお揃いになってて、ペアルックみたいになってて、夏の海デートとかにお揃いとかめっちゃ良さそうだなって思います」とファッションのポイントを明かした。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「夏休み編2025」でカップル成立となった。
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル、ペアルック風Tシャツでラブラブ登場
◆「今日好き」きんりのカップル、お揃いキラキラTシャツで登場
2人は、キラキラが施されたTシャツ姿で登場。かなとがりのんの頬を掴んでから頭をコツンと寄せたり、りのんがかなとの頬をツンと指したりと甘々なステージを繰り広げた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「夏休み編2025」でカップル成立となった。
◆「今日好き」大型イベント「青春祭2026」
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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