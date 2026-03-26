Snow Manが、4月29日にリリースする13thシングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』より、収録曲「BANG!!」のMVを公開した。

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同楽曲は、目黒蓮が主演を務める4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌。抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムだ。派手なドラムベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交錯し、迷いや不条理を撃ち抜くように響くサウンドが印象的な一曲となっている。

先立って3月21日にグループ公式X（旧Twitter）やTikTokで公開されたティザー映像では、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』で主人公 坂本太郎のCVを担当する声優 杉田智和のナレーションで幕を開けるMVの冒頭が公開されていた。

今回公開されたMVは、架空の無法都市を舞台に、コンビニエンスストア“Snow Mart”を隠れ蓑にする9人の凄腕エージェントが悪を討つストーリーとなっている。リアルに再現された架空のコンビニ店舗“Snow Mart”や配送トラックに扮した移動型アジト、写真現像所や敵の拠点など、こだわりの美術セットも見どころに。メンバー自身が追求した臨場感あふれるアクションシーンは、身近にある道具やシチュエーションを活かして戦うなど、原作とリンクしている部分もある。

また、同楽曲の振付はs**t kingzが担当。映画に登場する“カップラーメンをすする動作”をモチーフにした動きや、サビ冒頭の歌詞にあわせて右手が“銃”から“LOVE”を象徴する“L”の形へと変化する動きなど、作品の世界観を細部にまで詰め込んだこだわりの振付となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）