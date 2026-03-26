この先3月27日(金)〜4月8日(水)の期間は、九州から東海を中心に前線や低気圧の影響で、たびたび雨が降るでしょう。桜が見頃を迎える所が多くなりますが、お花見の計画は天気予報のチェックを。特に30日(月)から4月3日(金)にかけては太平洋側を中心に断続的に雨が降るでしょう。菜種梅雨となりそうです。

3月27日(金)〜4月2日(木) 菜種梅雨に

3月27日(金)〜4月2日(木)の期間は、本州付近を低気圧や前線が次々と通過し、九州から関東を中心に曇りや雨の日が多くなりそうです。





27日(金)は東北では午前中を中心に雨が降るでしょう。関東は日差しが届きますが、天気の急変に注意が必要です。夜は所々で雨が降るでしょう。夜桜見物は雨具があると安心です。東海から九州はおおむね晴れて、お花見日和となるでしょう。28日(土)は、北海道では雲が多く、所々で雨や雪が降りそうです。関東は朝まで広く雨が降りそうです。日中は日差しが届きますが、夕方以降はにわか雨の所があるでしょう。お花見は折りたたみ傘があると良さそうです。東北や北陸、東海から九州は晴れ間が広がり、桜が見頃を迎えた所ではお花見に適した天気となるでしょう。29日(日)は、広く晴れて、関東も含めて絶好のお花見日和になる見込みです。30日(月)は前線の影響で、九州から東海で雨、31日(火)は雨エリアが広がり、太平洋側では雨脚が強まる所もあるでしょう。4月1日(水)から2日(木)も本州の南岸に前線が停滞し、太平洋側を中心に雨が続く見込みです。最高気温は全国的に平年より高いでしょう。関東から九州では20℃前後の日が多く、曇りや雨の日でも寒さはなさそうです。

4月3日(金)〜4月8日(水) 天気は周期的に変化

4月3日(金)〜4月8日(水)の期間は、高気圧と低気圧が交互に通過し、春らしく天気は短い周期で変化するでしょう。



3日(金)は九州から関東で雨が降る見込みです。4日(土)は西から日差しが戻りますが、東海から北海道の所々で雨が降るでしょう。5日(日)から7日(火)はおおむね晴れて、洗濯日和となりそうです。ただ、8日(水)は再び雨の降る所が多くなるでしょう。



最高気温は北海道でも10℃以上、東北では20℃近くまで上がる日がありそうです。関東から九州は20℃以上の日がほとんどで、日中は上着がいらないくらいの暖かさが続くでしょう。