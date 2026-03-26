カルビ638円→319円、ロース759円→429円、食べ放題コース10％オフに肉増量商品も 安楽亭が「肉の日祭り」開催
焼肉レストラン「安楽亭」は、2026年3月26日（木）から期間限定で「肉の日祭り」を開催する。※文中価格は全て税込表記
同キャンペーンでは、人気メニューの「ファミリーカルビ」と「ファミリーロース」を特別価格で提供。ファミリーカルビは通常価格638円が319円、ファミリーロースは通常価格759円が429円で販売される。
さらに、「お値打ち黒毛和牛」と「国産牛赤身肉」は価格据え置きのまま、内容量を1.5倍に増量。加えて、対象の焼肉食べ放題コースが10％オフとなるという。
◆ファミリーカルビ
通常価格638円→特別価格319円
◆ファミリーロース
通常価格759円→特別価格429円
◆お値打ち黒毛和牛
通常80グラム→120グラム 1,089円
◆国産牛赤身肉
通常80グラム⇒120グラム 1,089円
【食べ放題対象コース】
◆ベーシックコース
3,938円→3,544円
◆デラックスコース
5,478円→4,930円
◆プライムコース
6,578円→5,920円
◆ゴージャスコース
16,500円→14,850円
■開催期間
2026年3月26日（木）〜4月5日（日）
■実施店舗
焼肉レストラン 安楽亭（コスモス店、ぼたん店は対象外）