カルビ638円→319円、ロース759円→429円、食べ放題コース10％オフに肉増量商品も　安楽亭が「肉の日祭り」開催

焼肉レストラン「安楽亭」は、2026年3月26日（木）から期間限定で「肉の日祭り」を開催する。※文中価格は全て税込表記

同キャンペーンでは、人気メニューの「ファミリーカルビ」と「ファミリーロース」を特別価格で提供。ファミリーカルビは通常価格638円が319円、ファミリーロースは通常価格759円が429円で販売される。

さらに、「お値打ち黒毛和牛」と「国産牛赤身肉」は価格据え置きのまま、内容量を1.5倍に増量。加えて、対象の焼肉食べ放題コースが10％オフとなるという。

〈対象商品〉

◆ファミリーカルビ

通常価格638円→特別価格319円

◆ファミリーロース

通常価格759円→特別価格429円

◆お値打ち黒毛和牛

通常80グラム→120グラム 1,089円

◆国産牛赤身肉

通常80グラム⇒120グラム 1,089円

【食べ放題対象コース】

◆ベーシックコース

3,938円→3,544円

◆デラックスコース

5,478円→4,930円

◆プライムコース

6,578円→5,920円

◆ゴージャスコース

16,500円→14,850円

〈キャンペーン概要〉

■開催期間

2026年3月26日（木）〜4月5日（日）

■実施店舗

焼肉レストラン 安楽亭（コスモス店、ぼたん店は対象外）