長澤まさみ、ミラノで表現するプラダ「常に新しい自分でいることができる」 『エル・ジャポン』初表紙
俳優の長澤まさみが、27日発売のファッション誌『ELLE Japan（エル・ジャポン）』5月号の表紙に初登場する。ミラノで撮影されたビジュアルとともに、「プラダ」の最新コレクションをまとった姿を披露している。
【写真】長澤まさみがミラノで表現する「プラダ」の最新コレクション
本号では、身体的な開放やスタイルの再構築に焦点を当てたプラダの最新コレクションを特集。時代に寄り添う革新的な精神と、長澤まさみの感性が静かに共鳴する内容となっている。誌面では、しなやかさと芯の強さを併せ持つ表現で、コレクションの世界観を体現している。
インタビューでは「自分の価値観や概念だけだと見落とすことがたくさんあります。受け入れる心を身につければ、進化もできるし、常に新しい自分でいることができる」と語り、自身の内面や変化への向き合い方を明かした。
なお、5月号特別版ではTOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが表紙を飾る。
【写真】長澤まさみがミラノで表現する「プラダ」の最新コレクション
本号では、身体的な開放やスタイルの再構築に焦点を当てたプラダの最新コレクションを特集。時代に寄り添う革新的な精神と、長澤まさみの感性が静かに共鳴する内容となっている。誌面では、しなやかさと芯の強さを併せ持つ表現で、コレクションの世界観を体現している。
インタビューでは「自分の価値観や概念だけだと見落とすことがたくさんあります。受け入れる心を身につければ、進化もできるし、常に新しい自分でいることができる」と語り、自身の内面や変化への向き合い方を明かした。
なお、5月号特別版ではTOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが表紙を飾る。