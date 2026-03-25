YENAが、毎週日曜朝9時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK(デジモンビートブレイク)』の新エンディングテーマに、日本オリジナルの新曲「ミラミラ」が起用されたことを発表した。

日本オリジナルの新曲、そしてYENA初のアニメタイアップ曲となる「ミラミラ」のキーワードは、「前向きさ」「一歩踏み出す勇気」「自分らしさ」「ポジティブなエネルギー」、そして「フレンドシップ（友情）」だという。

キャッチーで耳に残るメロディーと、リズミカルなトラックをベースにした、「キラキラ×キュート」な世界観を意識した高揚感のあるサウンドで、全体的にポジティブで前向きなエネルギーを感じられる楽曲に仕上がっているとのこと。歌詞は「フレンドシップ(友情)」をメインテーマに、デジモンビートブレイクでの主人公や登場人物とパートナーデジモンの関係性を「鏡」というキーアイテムを用いて表現。主人公にとって相手は鏡に映るもう一人の自分と同等に重要で身近な存在なんだよ、というメッセージが込められているという。なお、新エンディングテーマは4月より放送となるので、放送を楽しみにお待ちいただきたい。

©本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

◆ ◆ ◆

◾️YENA コメント

日本でアニメのエンディングテーマ曲を歌えることになり、とても驚き、そして光栄に思っています！子供の頃から親しんできたアニメの一部分を、自分の声で彩ることができるなんて、まさに夢のようで、この上ない光栄です。日本語の発音も一生懸命練習し、心を込めてレコーディングしました。

この歌が、作品を愛してくださる皆様にとって、ささやかな癒しとときめきになればと願っています。そして、私の歌声を通じて、そのシーンの感情が長く記憶に残ることを願っています。貴重な機会をいただいた分、心を込めて歌いましたので、ぜひたくさん聴いてください❤️日本でも素敵な姿をたくさんお見せできるよう、これからも努力を続けるイェナになります。

◆ ◆ ◆

また、YENAは6月に約1年半ぶりとなる日本コンサートの開催も決定している。今回の日本コンサートは、6月13日、14日の2日間、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催され、4月からスタートするアジアツアーのファイナルを飾る公演となる。

◾️デジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』 ©本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション ▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

人間とデジモンが描く新しい未来とは── ▼STAFF

原案／本郷あきよし

シリーズディレクター／宮元宏彰

シリーズ構成／山口亮太

キャラクターデザイン／小島隆寛

デジモンデザイン／渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘

美術監督／神綾香

色彩設計／横山さよ子

CGディレクター／大曽根悠介

撮影監督／石山智之

編集／西村英一

音楽／桶狭間ありさ

制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション ▼CAST

天馬トモロウ：入野自由

ゲッコーモン：潘めぐみ

咲夜レーナ：黒沢ともよ

プリスティモン：田村睦心

久遠寺マコト：関根有咲

キロプモン：久野美咲

沢城キョウ：阿座上洋平

ムラサメモン：濱野大輝 ▼放送情報

フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時より放送中

※地域により放送時間・曜日が異なります。 ▼関連サイト

デジモンアニメポータル

〈公式サイト〉https://digimon-anime.com/

〈公式X〉 https://x.com/Digimon_Anime

〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@digimon_anime

◾️＜2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyo＞ 2026年6月13日（土）OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp DiverCity(TOKYO) 2026年6月14日（日）OPEN 16:00/START 17:00

会場：Zepp DiverCity(TOKYO) 料金：1Fスタンディング\15,000（税込）

2F 指定席\15,000（税込）

グッズ（アクリルキーホルダー）付き２日間通し券 \30,000（税込）

※ドリンク代別

詳細：https://choiyena.jp/info/2564/

◾️「NEMONEMO-Japanese Ver.-」

2026年1月21日（水）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/YENA-NEMONEMO_Japanesever