100均の半紙と風船で「和風ランプシェード」をDIY！ 破れるハプニングを乗り越え完成した温かな灯りに「味が出てる」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『和紙のランプシェードを作ったよ』というらんななっつさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

半紙、のり、風船を買ってくるだけで作れます 色を変えられるＬＥＤライトだともっと雰囲気出るかも

和紙のランプシェードを作ったよ

ランプや電灯を包んでいる傘部分の「ランプシェード」。光が柔らかく拡散して空間を演出するなど、インテリアのアクセントにもなるオシャレアイテムです。

今回、投稿者のらんななっつさんが和紙を使ってランプシェードを作りました。

用意するのは和紙と風船。作り方はいたってシンプル、風船の上に和紙を張っていくだけです。

風船に描いてある線はどこまで和紙を貼ればいいかの目安

ガムテープの上に風船を置いて、和紙をちぎって張っていきます。

使っている紙は100均で買った半紙

貼り終えたのがコチラ。ちなみに和紙が切れやすい方向と切れにくい方向があって地味に大変だったそうです。

先ほどの部分は1層目なので、その上に模様を入れます。模様には祝儀袋などで使う水引を使います。

今回はシンプルに2本ほど貼り付ける形になりました。

水引の上に和紙を貼れば作業は終了ですが……。

アクシデントが発生。風船に貼った和紙が破れる事態に。どうやら和紙は乾いたら縮みますが水引は縮まなかったから破れたようです。

残念な気持ちになったので、別の模様に挑戦

次は厚紙に葉っぱを描いて指でちぎったモノを水引の様に風船に貼り付けます。

今回は和紙を三角にして貼っています

先ほどと同じように2層分の和紙を貼れば完成です。

その他何個かのランプシェードを作ってこの日の作業は終了。乾かして別日に作業を行ないます。

乾燥して縮んでいるところに水をかけたので境目の和紙が破けた

しかし、もう一度悲しい出来事が。乾燥したら破けてしまったそうです。なんとか補修を試みましたが、さらに破けてしまったそうです。

気を取り直して、次の作業に移ります。風船を割って風船のゴムを取り出します。

100均で買った作業手袋のゴムがポロポロ落ちることに気づいて手袋を変更

取り出した和紙をライトの大きさに合わせて切っていけば完成です。

準備が終わったのでライトをつけてそこに先ほど作ったランプシェードを設置します。

完成したのがコチラ。とってもいい感じに出来上がりました。ランプシェードの柔らかくあたたかみのある光にとても癒されます。

葉っぱの模様付き

前衛芸術風和風ランプシェード

その他のランプシェードも味のある出来栄えになりました。材料の作り方も非常にシンプルなので、興味のある方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか！

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