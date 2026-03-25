小倉優子、“ゾレア注射”を打ったと報告「来年からは早めに病院へ行きます」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が24日、自身のブログを更新。「ゾレア注射」を打ったことを報告した。
【写真】デカすぎる！小倉優子の実家庭にある大きなプール
小倉は「花粉症に効くという『ゾレア注射』を打ちました」と報告。「ゾレア注射は、血液検査をしてアレルギーの値が基準以上だったら、そこから発注して注射なんです！！」と説明した。
続けて「なので、少し時間がかかるんですよね」とし、「効果があったら、来年からは早めに病院へ行きます」とつづった。
さらに「私は三月上旬より花粉症の症状が落ち着いていますが、皆さまはどうですか？？」と問いかけ、「花粉が終わったら、次は日焼けに気をつける季節になりますね」と結んだ。
【写真】デカすぎる！小倉優子の実家庭にある大きなプール
小倉は「花粉症に効くという『ゾレア注射』を打ちました」と報告。「ゾレア注射は、血液検査をしてアレルギーの値が基準以上だったら、そこから発注して注射なんです！！」と説明した。
続けて「なので、少し時間がかかるんですよね」とし、「効果があったら、来年からは早めに病院へ行きます」とつづった。
さらに「私は三月上旬より花粉症の症状が落ち着いていますが、皆さまはどうですか？？」と問いかけ、「花粉が終わったら、次は日焼けに気をつける季節になりますね」と結んだ。