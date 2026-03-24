英国ミステリー『もう一人のバーナビー警部』新エピソード、5月31日（日）独占日本初放送

20年以上続く英国ミステリー『もう一人のバーナビー警部』より、新エピソード（第60話〜第63話）が5月31日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！

『ドクター・フー』や『ヴェラ 〜信念の女警部〜』のキャストも登場

英ITVで1997年に放送開始となり、今なお新作が作り続けられている本シリーズでは、美しい田舎町ミッドサマーを舞台に、心理学の学位を持つ刑事ジョン・バーナビーが鋭い洞察力で難事件に挑む！

200を超える国や地域で放送され、世界中のミステリーファンを虜にしている『バーナビー警部』シリーズ。昨年秋にシーズン26（シリーズ通算）へと更新した同作より、シーズン25が日本上陸を果たす。今回放送するのは放送25周年に当たる記念すべきエピソードで、英国ではファンの間で大きな盛り上がりを見せた。

新シーズンのゲストは、『容疑者〜ねじれた犯罪心理〜』のカミラ・ビープット、『After Life／アフター・ライフ』のトニー・ウェイ、『ドクター・フー』のピーター・デイヴィソンとフレイザー・ハインズ、『絶叫パンクス レディパーツ！』のルーシー・ショートハウス、『MISTRESS＜ミストレス＞』のアダム・レイナー、『ベルグレービア 秘密だらけの邸宅街』のリチャード・グールディング、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズのケヴィン・マクナリー、『オックスフォードミステリー ルイス警部』のレベッカ・フロント、『ヴェラ 〜信念の女警部〜』のケニー・ドーティ、『ニュー・トリックス 〜退職デカの事件簿〜』のデニス・ローソン、『レイヴン 〜少女とポニーの物語〜』のマイロ・トゥーミーなど。そのうち、『ドクター・フー』の5代目ドクター役で知られるピーター・デイヴィソンは、2009年にも別の役で本作に参加しており、これが2回目の登場となる。

『もう一人のバーナビー警部』第60話あらすじ

牧師のウィリアムとその妻アリス、ジョニー、リチャードの4人は川で遺物を探す“マッドラーキング”の愛好家で、金銭目的で遺物を探す別グループと対立している。ある日、遺物をめぐって別グループと口論になったジョニーが翌朝、口論現場の近くで溺死体となって発見される。事件と時を同じくして女優のルーシーが村を訪問。ルーシーはリチャードの姪で、叔母のジェシーを捜しに来たが、関係者の口の堅さに不信感を抱く。

『もう一人のバーナビー警部』放送情報

『もう一人のバーナビー警部』新エピソード（第60話〜第63話／全4話）は、ミステリーチャンネルにて5月31日（日）16：00より一挙放送。

（海外ドラマNAVI）

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