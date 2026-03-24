明日25日(水)は、朝には中国地方の西部で雨が降り出すでしょう。日中はあまり気温が上がらず、寒い見込みです。今日24日(火)との寒暖差にご注意ください。明後日26日(木)からはポカポカ陽気となり、桜が咲き進むでしょう。

明日25日(水)中国地方の西部は朝から雨で寒い

明日25日(水)は前線を伴った低気圧が西日本の南を進むため、中国地方は雲が広がり、朝には山口県や広島県、島根県西部などで雨が降り出す見込みです。午後は広い範囲で雨が降るでしょう。

朝の冷え込みは和らぐものの、雨の降り出しが早い、山口県や広島県、島根県西部は、日中はあまり気温が上がらない見込みです。

内陸部では10℃に届かない所もあり、沿岸部でも10℃を少し超える程度でしょう。今日24日(火)との寒暖差が大きくなるため、ご注意ください。

この先はポカポカ陽気 お花見は花粉や紫外線対策と気温をチェック

26日(木)から29日(日)にかけては、多少雲の広がる時はあるものの大体晴れて、天気の大きな崩れはない見込みです。

また、最高気温は20℃前後となり、4月並みの暖かさでしょう。

この暖かさで桜が咲き進み、お花見が楽しめそうです。ただ、朝晩と昼間の気温差は大きいため、服装の調節が必要です。花粉や紫外線対策も万全にしておいてください。