アニメ「MAO」が、NHK総合にて4月4日23時45分より放送開始となる。最速配信はU-NEXTとHuluにて4月5日12時より実施される。

本作は「うる星やつら」や「らんま1/2」、「犬夜叉」などで知られる高橋留美子氏の最新作。現代の中学生・黄葉菜花が大正時代に迷い込み、900年生き続ける陰陽師の青年・摩緒と出会ったところから物語が動き出していく。

メインキャストは摩緒役が梶裕貴さん、黄葉菜花役は川井田夏海さんが担当。また百火役に下野紘さん、華紋役に豊永利行さんなどの出演も決定している。

「MAO」詳細

・放送開始日：4月4日より毎週土曜23時45分～

・放送局：NHK総合

・最速配信：U-NEXTとHuluにて4月5日より毎週日曜12時～

□「MAO」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『MAO』PV第1弾】【「MAO」あらすじ】

大正時代を生きる青年、摩緒（まお）。“呪い”により900年生き続ける謎の陰陽師。

令和を生きる中学生の少女、黄葉菜花（きばなのか）。幼い頃、家族と事故に巻き込まれ、自分だけが生き残った。

ある日、菜花が事故現場となった商店街の門をくぐると、

妖（あやかし）の蔓延（はびこ）る大正時代に迷い込んでしまう。

摩緒と出会った菜花は――

「おまえ、妖だろう。」

摩緒にそう告げられ、自身の異変に気付く菜花。

二人には、同じ“呪い”がかけられていた――!!

摩緒と菜花は、連鎖する“呪い”に立ち向かっていく！

没入型ダークファンタジー×時代（とき）を越えるタイムスリップミステリー、いよいよ開幕！

【それは、時代を喰らう“呪い”】

(C)高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会