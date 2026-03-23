2月の「女性セブンプラス」で、9人組アイドルグループ「Snow Man」の宮舘涼太と日本テレビ・黒田みゆアナウンサーの熱愛が報じられ、ファンに衝撃を与えた。熱愛報道から1カ月、今度は宮舘の“パリピダンス”姿が流出し、SNSをざわつかせている。

発端となったのは、3月20日、東京・恵比寿の会員制バー「CASBA」のオーナーである増田令子氏のInstagramに投稿されたストーリーズだ。

「店の30周年を祝うパーティが18日におこなわれ、その様子がストーリーズにアップされました。店舗のステージと見られる場所で、宮舘さんらしき人物が東京ディズニーランドのテーマ曲『ジャンボリミッキー!』や、氣志團の『One Night Carnival』に合わせて踊る様子が映っていたのです。

周年パーティーということもあってか、男女問わず客も多数、入っていました。宮舘さんは全身、黒い服装でメガネをかけたラフなスタイルでした。プライベートで訪れた際の動画が流出したのではないかと、動画がSNSで拡散される事態になったのです」（芸能担当記者）

冒頭のように、宮舘は黒田アナとの熱愛を取りざたされたが、今回の動画が流出した“会員制バー”とは縁があるようだ。

「『NEWSポストセブン』で、2人の出会いの場が港区の会員制バーだと伝えられたのです。宮舘さんは、仕事に対してストイックで、バラエティ番組での貴族のような優雅な振る舞いから“ロイヤルキャラ”が定着し、ファンから好評でした。

しかし熱愛報道に続き、多くの男女が集う会員制バーで踊る姿が拡散されたことで、ギャップに戸惑う人もいたようです」（同前）

“パリピダンス動画”の流出が思わぬ波紋を呼んでいるが、Xでは

《え? これブログ更新した後なの?》

《ブログ更新した直後にこんな流出とか…》

など、厳しい声があがっている。宮舘は熱愛報道後、動きを見せていたばかりだった。

「公の場で報道に言及していなかった宮舘さんですが、3月15日、会員制ブログで『このたびはみんなを不安な思いにさせて本当にごめんなさい』と謝罪しつつ、今後の仕事に意欲を見せる文面をつづっていました。熱愛報道にショックを受けたファンも、宮舘さんの言葉に救われた部分もあったのです。

もちろん、プライベートなので会員制バーに訪れること自体は受け入れる意見も少なくないですが、“謝罪ブログ”で自らの言動を詫びた直後だっただけに、その意味が疑われてしまったようです」（前出・芸能担当記者）

話題にあがった会員制バーを宮舘が訪れていたのか、本誌「Smart FLASH」はSTARTO ENTERTAINMENTに問い合わせたが、期限までに回答はなかった。

いまやトップアイドルになりつつあるSnow Manだけに、ファンがメンバーに抱く理想も高くなっているのだろう。動画が本当に宮舘だとしたら、脇が甘かったといわれても仕方がない。