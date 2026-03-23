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「妻が家族になり女として見れない」夫が拒否するセックスレスの辛い現実！12人産んだ助産師が語る妻たちの叫び

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師のHISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「夫が拒否してセックスレスに 辛くて切ないの妻の叫び！」と題した動画を公開した。近年増加している「夫が拒否するセックスレス」という問題を取り上げ、その背景にある男性の複雑な心理について自身の見解を語っている。



HISAKOさんは、自身の元に寄せられる相談の中で、従来の「妻が拒否する」ケースとは逆に「夫がセックスを拒否する」という内容が「めっちゃ増えてて」と現状を報告。この問題について考察した結果を語り始めた。



夫側が拒否する理由として最も多いのが「妻が家族になってしまって、女として見れません」というものだと紹介。しかしHISAKOさんは、この言葉の裏には「もっとドキドキさせてほしいっていう本音が隠れてるんじゃないかな」と分析する。人間は「常に新しい刺激を求める生き物」であり、それは夫婦関係においても同様だと指摘した。



また、別の側面として、妻が育児疲れなどを理由に夫からの誘いを断ることが続いた結果、夫側が誘わなくなるケースにも言及。男性は、誘いを断られることで「男として認められない」「男として扱われていない」と感じ、プライドが傷つくという。その経験が積み重なることで、次第に妻を誘うことを諦めてしまう心理が働くのだと解説した。



こうした状況に対しHISAKOさんは、妻側も自身の行動を振り返る必要があると提言。「私自身が旦那さんの事を男として男性としてちゃんと扱っているだろうか」と自問することを促す。仕事から帰ってきた夫に笑顔で「お帰り」と言えているか、休日ダラダラしている夫を邪険に扱っていないかなど、日常の些細な行動が夫の自信やモチベーションに影響を与えている可能性を示唆した。



最後に、セックスのベースにあるのは「お互いが思いやれているか」「お互いを尊重できているか」という日常の関係性だと強調。セックスレスの解消には、まず日々のコミュニケーションを見つめ直すことが一つの糸口になるのではないかと締めくくった。