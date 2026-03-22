ただ焼くだけじゃない！パパっと作れる「ウインナー朝ごはん」

子どもに人気のウインナー！

お弁当に便利な「ウインナー」。特にタコさんウインナーは、子どもにも大人気ですよね。そんな子どもが好きなウインナーを使えば、きっと食の細いお子さんでも喜んで食べてくれるはず。

そこで今回は、ウインナーを使ってパパっと作れる朝ごはんにフィーチャー！ウインナーの朝食というと、シンプルに焼くのが定番ですが、今回はあえて違うレシピをピックアップしてみました。たっぷり食べられるレシピが多いので、朝からしっかり食べさせたいお母さんは必見ですよ〜。



ウインナーが大活躍

今回ピックアップしたのは、炒飯、ドンブリ、ソーセージエッグパン、ソーセージおにぎりなど、豪華なラインナップ！どれも簡単で、忙しい朝でもパパっと作れるレシピばかり。さてどれから試してみますか？



ご飯と炒めて炒飯に

ドンブリにしても

食事系パンケーキだから朝食にピッタリ

いつもの食パンもおいしく大変身

彩りがキレイ

いかがですか？シンプルに焼くだけでもおいしいウインナーを使えば、ありがちな料理が簡単に絶品レシピになってしまうからスゴイ。お子さんによっては、ウインナーが入っているだけでテンションがあがってしまうかもしれませんね。どれも激ウマなので、ぜひ全部のレシピを制覇してみてください。