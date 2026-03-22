MISIAの新曲「ガムシャラ」が、NHK『ダーウィンが来た！』の新テーマソングに決定した。

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2019年4月から現在までMISIAの「AMAZING LIFE」がテーマソングとして起用されていた同番組。放送開始20年の節目を迎える今年、MISIAが新たな楽曲を書き下ろした。新テーマソング「ガムシャラ」は、新年度初放送となる4月5日より放送される。

また、MISIAは同番組の3月22日と4月5日放送回にて、故郷の対馬でヤマネコを探すロケに参加。MISIAが“我武者羅”を感じた対馬での生きものとの出会いの様子に続き、新テーマ曲が初めてオンエアされる予定だ。

さらに、同日放送のNHK FM『MISIA 星空のラジオ ～Sunday Sunset～』では、ゲストに作曲／編曲家の鷺巣詩郎を迎え、同楽曲に加えて、WOWOW×Lemino連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の主題歌「夜を渡る鳥」の制作エピソードを語る。

・MISIA コメント

まだ知らないことばかりのこの地球で、命はそれぞれの場所で懸命に生き、旅を続けています。対馬でのロケを通して見ることができた、大地を駆け、海を渡り、空を越えていく生きものたちの姿は、まさに“我武者羅”に生きる命の輝きそのものだと感じました。「ダーウィンが来た！」が20年という節目を迎える中で、そんな力強い鼓動や“ガムシャラ”な命のエネルギーを、未知の世界へ踏み出していくワクワクとともに伝えられたらと思い、この楽曲を作りました。これからも、番組で出会うさまざまな生きものたちの姿を楽しみにしています。

MISIA

（文＝リアルサウンド編集部）