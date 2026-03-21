[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節](とうスタ)

※14:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 78 チョン・ソンリョン

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

DF 29 土屋櫂大

DF 77 千葉虎士

MF 6 上畑佑平士

MF 10 針谷岳晃

MF 30 狩野海晟

FW 7 芦部晃生

FW 8 岡田優希

FW 9 清水一雅

控え

GK 22 吉丸絢梓

DF 5 當麻颯

MF 14 中村翼

MF 19 藤田仁朗

MF 20 泉彩稀

MF 26 田中慶汰

MF 32 永長鷹虎

FW 11 三浦知良

FW 18 石井稜真

監督

寺田周平

[藤枝MYFC]

先発

GK 31 栗栖汰志

DF 2 永野修都

DF 5 楠本卓海

DF 16 森侑里

MF 7 松木駿之介

MF 10 菊井悠介

MF 13 中村優斗

MF 14 三木仁太

MF 17 岡澤昂星

MF 22 久富良輔

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 4 中川創

DF 25 中村涼

MF 8 浅倉廉

MF 15 杉田真彦

MF 18 松下佳貴

MF 30 芹生海翔

FW 9 矢村健

FW 29 閑田隼人

監督

槙野智章