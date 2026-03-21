福島vs藤枝 スタメン発表
[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節](とうスタ)
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
DF 77 千葉虎士
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 9 清水一雅
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 5 當麻颯
MF 14 中村翼
MF 19 藤田仁朗
MF 20 泉彩稀
MF 26 田中慶汰
MF 32 永長鷹虎
FW 11 三浦知良
FW 18 石井稜真
監督
寺田周平
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 2 永野修都
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 7 松木駿之介
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 22 久富良輔
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 25 中村涼
MF 8 浅倉廉
MF 15 杉田真彦
MF 18 松下佳貴
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
DF 77 千葉虎士
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 9 清水一雅
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 5 當麻颯
MF 14 中村翼
MF 20 泉彩稀
MF 26 田中慶汰
MF 32 永長鷹虎
FW 11 三浦知良
FW 18 石井稜真
監督
寺田周平
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 2 永野修都
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 7 松木駿之介
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 22 久富良輔
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 25 中村涼
MF 8 浅倉廉
MF 15 杉田真彦
MF 18 松下佳貴
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章