『名探偵プリキュア！』第8話「プリティホリックでプリティスマイル！」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第8話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
3月22日に放送となる第7話のあらすじはこちら。
＜第8話「プリティホリックでプリティスマイル！」あらすじ＞
ジェット先輩がポチタンのために作った服がかわいいことにおどろいたあんなとみくるは、ジェット先輩が作ったプリキットをグッズにしてお店をやらない？ と提案し、さっそく準備にとりかかることになった。商品の開発中、ジェット先輩が唱えた「プリプリ、プリティスマイル〜」というおまじないを聞き、研究室に入っていくあんなとみくる。ふたりに愛用のゴーグルについて聞かれたジェット先輩は、工房で発明の腕をみがいていた頃の思い出を話し始める。「発明品に一番大事なのは機能」と思っていたジェット先輩だったが、おばあちゃん妖精のシニアンが作るものはかわいく、いつも一番人気だった。「プリプリ、プリティスマイル」はシニアンから教わったおまじないで、ゴー
グルも工房を卒業するときにシニアンから譲り受けたものだった。お店の準備が進む中、収納ケースやお花、スイーツが事務所に配達されてくるが、代金を支払おうとしている最中に、ジェット先輩の宝物であるゴーグルがなくなってしまう。
＞＞＞第8話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
＜第8話「プリティホリックでプリティスマイル！」あらすじ＞
ジェット先輩がポチタンのために作った服がかわいいことにおどろいたあんなとみくるは、ジェット先輩が作ったプリキットをグッズにしてお店をやらない？ と提案し、さっそく準備にとりかかることになった。商品の開発中、ジェット先輩が唱えた「プリプリ、プリティスマイル〜」というおまじないを聞き、研究室に入っていくあんなとみくる。ふたりに愛用のゴーグルについて聞かれたジェット先輩は、工房で発明の腕をみがいていた頃の思い出を話し始める。「発明品に一番大事なのは機能」と思っていたジェット先輩だったが、おばあちゃん妖精のシニアンが作るものはかわいく、いつも一番人気だった。「プリプリ、プリティスマイル」はシニアンから教わったおまじないで、ゴー
グルも工房を卒業するときにシニアンから譲り受けたものだった。お店の準備が進む中、収納ケースやお花、スイーツが事務所に配達されてくるが、代金を支払おうとしている最中に、ジェット先輩の宝物であるゴーグルがなくなってしまう。
＞＞＞第8話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
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