齊藤なぎさ、ショーパンで美脚披露 春のピクニックコーデにファン悶絶「衝撃の可愛さ」「お姉さんっぽい」
【モデルプレス＝2026/03/21】女優の齊藤なぎさが3月20日、自身のInstagramを更新。ピクニックコーディネートを披露した。
【写真】22歳元イコラブ「スタイルが神」美脚スラリのショーパン春コーデ
齊藤は「友達と公園でピクニック！お団子食べた〜 もう春だね」とつづり、ピクニックに訪れた際の写真を公開。「最近お洋服を選ぶのが楽しくて毎日朝、何を着ていこうか考える時間が好きです！」「みんなはどんなお洋服が好きですか？？」と続け、ショートパンツにジャケットを合わせたスラリとした脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「お姉さんっぽい」「なーたんが着るとなんでも素敵」「春コーデ可愛すぎる」「ショーパン美脚最高」「衝撃の可愛さ」「スタイルが神」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳元イコラブ「スタイルが神」美脚スラリのショーパン春コーデ
◆齊藤なぎさ、ピクニックコーデ投稿
齊藤は「友達と公園でピクニック！お団子食べた〜 もう春だね」とつづり、ピクニックに訪れた際の写真を公開。「最近お洋服を選ぶのが楽しくて毎日朝、何を着ていこうか考える時間が好きです！」「みんなはどんなお洋服が好きですか？？」と続け、ショートパンツにジャケットを合わせたスラリとした脚が際立つコーディネートを披露している。
◆齊藤なぎさのコーデが話題
この投稿にファンからは「お姉さんっぽい」「なーたんが着るとなんでも素敵」「春コーデ可愛すぎる」「ショーパン美脚最高」「衝撃の可愛さ」「スタイルが神」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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