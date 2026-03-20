1児の母・西野未姫、1歳長女が「全く食べてくれなかった」離乳食公開「野菜たっぷりで美味しそう」「あるある」の声
【モデルプレス＝2026/03/20】元AKB48でタレントの西野未姫が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理の写真を公開し、話題となっている。
【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「野菜たっぷりで美味しそう」離乳食公開
西野は「娘用に炊き込みご飯4合（ストック分）炊いたのに全く食べてくれなかった」とつづり、写真を投稿。ニンジンなどの野菜がたっぷり入った炊飯器いっぱいの炊き込みご飯を、悲しいエピソードを添えて披露した。また、その次の投稿では「今日の夜ご飯とにこりのハンバーグ」「一気に4品作った」とコメントを添え、トマトとアボカドのサラダなどの大人用の夕飯と、長女用のハンバーグを一緒に作っている様子を公開している。
この投稿には「分かりすぎる」「そういうこともあるよ」「離乳食あるある」「なぜかたくさん作ったときに限ってそうなるよね」「お野菜たっぷりで美味しそうなのに」などと共感と励ましの声が集まっている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「野菜たっぷりで美味しそう」離乳食公開
◆西野未姫、離乳食など手料理披露
西野は「娘用に炊き込みご飯4合（ストック分）炊いたのに全く食べてくれなかった」とつづり、写真を投稿。ニンジンなどの野菜がたっぷり入った炊飯器いっぱいの炊き込みご飯を、悲しいエピソードを添えて披露した。また、その次の投稿では「今日の夜ご飯とにこりのハンバーグ」「一気に4品作った」とコメントを添え、トマトとアボカドのサラダなどの大人用の夕飯と、長女用のハンバーグを一緒に作っている様子を公開している。
◆西野未姫の手料理に反響
この投稿には「分かりすぎる」「そういうこともあるよ」「離乳食あるある」「なぜかたくさん作ったときに限ってそうなるよね」「お野菜たっぷりで美味しそうなのに」などと共感と励ましの声が集まっている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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