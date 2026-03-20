リーアム・ニーソン最新作にして、『ジュラシック・パーク』を生んだヒット請負人、脚本家デ

ヴィッド・コープが贈るノンストップSFアクションスリラー『Cold Storage（原題）』が、2027年日本公開となることがわかった。配給はキノフィルムズ。

未知のウイルスによって人々がゾンビ化する緊急事態を描いた爆発系ブラックホラーコメディ。変異を続ける高感染菌が施設から漏れ出した！2人の若き従業員が、ベテランのバイオテロ対策員とともに、人類滅亡を阻止するために史上最も過酷な夜勤に挑む。しかし、その微生物は全てを破壊しながら拡大を続ける……。

米予告編が公開されている。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

共演は「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のジョー・キーリー、（2024）ジョージナ・アリス・キャンベル。原作と脚本は『ジュラシック・ワールド／復活の大地』（2025）『ジュラシック・パーク』（1993）や『スパイダーマン』（2002）などのレジェンド、デヴィッド・コープ。監督は「ウエストワールド」（2016）ジョニー・キャンベルだ。

『Cold Storage（原題）』は2027年 TOHOシネマズ 日比谷他全国公開。