Ç¤È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤·¤ÆÍ·¤Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡£¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È¥É¥¢¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤é--¡¿¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó4(18)
¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó4¡Ù¡Ê¤Í¤³¤Þ¤¡Ê¥ß¥å¡¼¥º¥ï¡¼¥¯¡Ë/KADOKAWA¡ËÂè18²ó¡ÚÁ´51²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ê1¡Á11´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢Ç¤Î¥¿¥Þ¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤ÎÂçµÈ¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤â¤ËÇòÈ±¤ÎÀ¸¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±µã¤±¤ë¡Ä¾®³ØÀ¸¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÇ¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÂÔË¾¤ÎºÇ¿·12´¬¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿1¡Á11´¬¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°ìµóºÆ·ÇºÜ¡ª Ç¤ÈÏ·¿Í¤À¤é¤±¤ÎÅç¤Ç¤Ò¤È¤ê¤È°ìÉ¤¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ËèÆü¤¬¤¤¤È¤ª¤·¤¯¤Ê¤ë»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎºÌ¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤Î¤ßÁ´¥Ú¡¼¥¸¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¼ýÏ¿¡Ë
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ê1¡Á11´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢Ç¤Î¥¿¥Þ¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤ÎÂçµÈ¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤â¤ËÇòÈ±¤ÎÀ¸¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±µã¤±¤ë¡Ä¾®³ØÀ¸¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÇ¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÂÔË¾¤ÎºÇ¿·12´¬¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿1¡Á11´¬¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°ìµóºÆ·ÇºÜ¡ª Ç¤ÈÏ·¿Í¤À¤é¤±¤ÎÅç¤Ç¤Ò¤È¤ê¤È°ìÉ¤¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ËèÆü¤¬¤¤¤È¤ª¤·¤¯¤Ê¤ë»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎºÌ¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤Î¤ßÁ´¥Ú¡¼¥¸¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¼ýÏ¿¡Ë