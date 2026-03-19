３月１９日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、政治評論家で作家、実業家の竹田恒泰氏と、寺島尚正アナウンサーが、全国のレギュラーガソリン平均価格に関するニュースについて意見を交わした。

竹田氏「石油が得意な部分は石油にやらせておいたほうがいい」

資源エネルギー庁が発表した全国のレギュラーガソリン平均価格は前週より２９円高い１９０円８０銭となり、１９９０年の調査開始以降の最高値を更新した。

政府は価格高騰が続くガソリンへの補助金を今日から再開する。１リットルあたり３０．２円を補助し、店頭価格を１７０円程度に抑える。中東・ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、石油備蓄の放出とあわせ価格上昇や現場の混乱の緩和を狙う。ただ、財政には重荷となり、脱炭素にも逆行する施策となる。

寺島アナ「竹田さん、このあたりはどうご覧になりますか？」

竹田氏「わたしは脱炭素に関しては違う見方があるんですけれども、石油というのは動力で使うのは非常に優れているんですよね。これ、電気でするのは果たしていいのかということで。たとえば暖房も電気の暖房というのは、日本の電力の多くは火力発電所が結構占めていますけれども、石油を燃やしてお湯を沸かして、蒸気の勢いでタービンを回して電気を作って、その電気でまたお湯を沸かしたりするとですね、２回お湯を沸かすことになるわけですよ。であれば石油が高いからといって、特に寒冷地の場合は灯油なんかも使ったりしてますけど、電気に変えちゃおうっていう時に結果的に余計多くの石油を使うことにもなりかねないので、AIの進化とかも色々ありますから、できるだけ石油が得意な部分は石油にやらせておいたほうがいいのかなと思うと、いまちょっと高いですけど安易に転換してしまうと、将来の負担にもなりますので、適切に補助して国民生活の負担を軽減する形でガソリンを使って車を動かす、軽油を使ってトラックを動かすということを継続することが重要かと思います」

寺島アナ「そうか、石油なら石油がいちばん適している、いちばん能力を発揮しやすいところで、っていうところですね」

竹田氏「そうなんです、得意分野はそこなのでね。電気は電気でたとえばパソコンとかそういうのはいちばん電気がいちばん得意ですから、なんでもかんでも電気になってしまうとAIの普及で飽和状態になってしまいますから、石油には一定の役割を担わせるということが今の時代は良いのではないかなと私は思います」