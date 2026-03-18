梅もやしとんカツ（料理・市瀬悦子、撮影・澤木央子）


【写真を見る】全部約5分で作れる！ あと一品ほしいときのもやしの副菜4選

節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。

圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くてヘルシー、しかもお腹いっぱいになれる最強の節約レパートリーを、あなたの食卓に取り入れてみませんか？

■さっぱりとした梅の酸味をきかせて

梅もやしとんカツ

さっぱりとした梅の酸味をきかせて


1人分：633kcal

塩分：2.0g

■【材料（2人分）】

もやし…1/2袋（約120g）

豚ロース薄切り肉…8枚（約160g）

梅干し…1個

水菜のざく切り…1株分

溶き卵…適宜



こしょう

小麦粉

パン粉　

揚げ油

■【作り方】

1　梅干しは種を除いて、包丁で粗くたたく。

2　豚肉は広げて塩、こしょう各少々をふる。2枚をとんカツ用肉くらいの大きさになるように少し重ねて置き、もやしの半量をのせて、1の半量を散らす。

3　別の豚肉2枚を同様の大きさに重ねながらかぶせ、縁を閉じて形を整える。同様にもう1個作る。

4　小麦粉、溶き卵、パン粉の順にころもをつけ、ぎゅっと押さえて中の空気を抜く。

5　フライパンに揚げ油を2cm深さまで入れて約170℃に熱し、4を並べる。パン粉が固まったら、途中1〜2度上下を返しながら、約4分30秒揚げる。

6　食べやすく切り、器に盛って水菜を添える。

POINT

豚肉はとんカツ用肉くらいの大きさになるように、幅広の面の向きを交互にして重ねると◎。

豚肉は幅広の面の向きを交互にして重ねると◎。


料理／市瀬悦子、撮影／澤木央子

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』