「進撃の巨人」より「リボルテック アメイジング・ヤマグチ 進撃の巨人（2026年再販）」が3月19日12時より予約開始
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ 進撃の巨人（2026年再販）】 3月19日12時より予約開始 9月 発売予定 価格：8,800円
(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ 進撃の巨人（2026年再販）」を3月19日12時より予約受付を開始する。発売は9月を予定し、価格は8,800円。
本商品はアニメ「進撃の巨人」の主人公エレン・イェーガーが巨人化した姿「進撃の巨人」をリボルテック アメイジング・ヤマグチシリーズで立体化。
独特のタッチによる筋肉描写を造形で再現し、シンプルな人型でありながらキャラクターの立ったスタイルが再現され、高密度に引き締まった肉体の迫力を、丹念なシャドー塗装がさらに引き立てている。
分割された胸の左右ごと肩を前後に動かすことにより、腕を大きく開き、深くクロスすることのできる肩甲骨可動を搭載。フレキシブルに分割しながら自然な反り、屈みを可能にする胴体やボールジョイントと山口式の斜め軸を組み合わせた股関節、人体にない関節を追加することでコミック描写のような“しなり”を表現する脛可動によってダイナミックな動きを表現できる。
【再販情報📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) March 17, 2026
リボルテック アメイジング・ヤマグチ 進撃の巨人（2026年再販）が、3月19日（木）12:00より予約開始‼️
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海洋堂直営店で予約すると特典として、「口開き顔」が付属❗
原型制作：坂本翔太郎
制作総指揮：山口勝久… pic.twitter.com/IjdRSe0WtK
(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。