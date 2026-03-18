大量に飛散する花粉が猛威を振るうシーズンに突入したが、じつは鼻や目、のどのほかにも、この時季特有のダメージに注意が必要な器官があるという。

「花粉と共に舞い始めた黄砂は、これから3〜4月にかけてピークを迎えます。そこで注意したいのは、黄砂飛来の翌日に、心疾患の発生件数が増えることです」

こう語るのは、米国ボストン在住の内科医・大西睦子さんだ。大西さんが注目する熊本大学などの調査（2017年）では、黄砂が観測された翌日は、観測されなかった日に比べて、急性心筋梗塞の患者が1・46倍多いというデータが見られた。

「黄砂中の粒子成分が影響している可能性があります。日常生活のなかには、こうした心筋梗塞の予防やリスクにつながることが指摘されている習慣があります」

健康長寿をかなえるためには、健康な心臓は不可欠だ。今回は、世界で発表されている最新の論文をもとに、科学的に正しい“心筋梗塞を遠ざける生活習慣”を探ってみた。

【食事編】

まずは、日々の食生活で欠かせない、（1）牛乳に関する論文だ。「中国の浙江中医薬大学の研究者らが2025年に『栄養と代謝』誌に発表した論文によると、牛乳を週1回以上、または毎日など“定期的に飲む”人は、週1回未満の人より心血管疾患（CVD）リスクが有意に低いことが示されました。

詳しい因果関係は不明ですが、牛乳を飲む習慣と心臓病リスクの低さとの関連が確認され、牛乳によって慢性的な炎症が抑制される可能性も示唆されました」（大西さん、以下同）

心筋梗塞リスクを2倍に高めるともいわれる心房細動を予防するヒントは、日本人の食卓に並ぶ（2）納豆にあるかもしれないと、2025年に日本の国立循環器病研究センターが発表している。

30〜90歳の男女約5千人を対象に、納豆の摂取量を3種類に分類し調査したところ、女性に限り、納豆を最も食べないグループ（1日平均0g）と比べ、最も食べているグループ（1日平均15.33g）は、心房細動のリスクが56％低かった。納豆は1パック40〜50g、つまり3日で1パック食べると、心房細動リスクが半減する可能性があるのだ。

夜の楽しみである（3）ワインに関してのリポートは、スペインのバルセロナ大学が2024年に『ヨーロッパ心臓ジャーナル』誌に発表している。

「1千232人の参加者のデータを解析したところ、ワインを飲まない人に比べ、摂取量が軽度（週1杯〜1日半杯未満）の人は、心血管イベント（心血管死・心筋梗塞・脳卒中・心不全）のリスクが38％低下し、中等度（1日半杯〜1杯）の人は50％低下していました。いずれも食事中の摂取が前提です」

ところが摂取量が1日1杯超の人は、こうした効果が消失。

「飲みすぎには要注意ということです。さらに予防目的で飲むことも『根拠が十分ではない』とされており、推奨されていません」

【運動編】

食事だけではなく、日々の適度な運動にも、心筋梗塞の予防効果が期待されている。

気軽にできる（4）ウオーキングに関しては、英国ケンブリッジ大学が2023年に英スポーツ医学誌に発表している。

「94の大規模追跡調査から、3千万人以上の身体活動レベルと、心臓病などとの関連性を解析したところ、1日約11分（週75分）の中強度の活動（軽快な散歩・自転車に乗るなど）で、心血管疾患のリスクを約17％抑えたとの結果が得られました」

同様に、簡単な運動が心臓病予防に役立つことを示唆しているのは、2023年発表の北京大学の論文だ。

「UKバイオバンクの45万人以上のデータを解析したところ、毎日少なくとも（5）階段を50段（5階分ほどに相当）上がることで、心筋梗塞などの心血管疾患のリスクが20％低くなる関連が示されました」

【休養編】

体を動かすだけでなく、適切に休める習慣も、心臓のトラブルリスクを軽減させるという。

香港大学がUKバイオバンクに登録された35万人のデータを解析すると、2型糖尿病の遺伝リスクにかかわらず、（6）テレビの視聴時間が1日2時間以上の人は、1時間未満の人に比べ、心血管疾患リスクが12％高いことがわかった。

働きすぎも、心臓へのダメージがある。国際労働機関とWHOの報告では、2016年には、世界で約74万5千人の死亡が、長時間労働が一因と推計。2000〜2016年の期間に長時間労働によって虚血性心疾患で死亡した人の数が42％増加した。

だからこそ、しっかりとした（7）睡眠が求められる。睡眠時間は寝不足（6時間未満）ばかりでなく、寝すぎ（9時間以上）でも、心血管疾患の主要要因となる高血圧リスクが上がるといった研究結果があるいっぽう、2025年、米国国立老化研究所が『アメリカ心臓協会ジャーナル』に発表した論文では、睡眠時間の不規則性に関しても言及している。

「UKバイオバンクに登録された8万6千219人分のデータをもとに調査すると、7日間の睡眠時間のばらつき（不規則さ）が1時間大きいと、主要な心血管疾患のリスクが19％高く、心筋梗塞のリスクが23％高いと報告されました。ふだんの寝不足を寝だめでカバーすることはせず、日々適切な睡眠時間を習慣づけることがとても大切と言えます」

睡眠は環境にも気をつけたい。（8）寝室の電気をつけっぱなしで眠る習慣のある人は要注意だ。

「約8万9千人のデータをもとに分析した豪州のフリンダース大学の研究によると、夜間に最も明るい光にさらされた群は、最も暗い群と比べて、心不全の発症リスクが56％高く、心筋梗塞の発症リスクが47％高いと報告されました」

最新のエビデンスを上手に味方につけて、心臓を労わろう――。