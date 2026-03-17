【ニシキヤキッチン】5周年感謝祭を開催中。限定セットの販売やチャイ1杯無料配布も《22日まで》

にしき食品が展開するレトルト食品専門店「NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）」は、2026年3月16日から22日までの期間限定で「ニシキヤキッチン5周年感謝祭」を開催しています。

特別企画満載の感謝祭

人気商品を詰め合わせた「5周年記念セット」3種類の販売をはじめ、抽選会やプレゼント企画も実施されます。

この期間だけの「5周年記念セット」が数量限定で登場

セット3種の内容は下記のとおり。

・5周年記念・白セット

定番の人気商品をピックアップしたセット。

セット内容は、レモンクリームチキンカレー、豚の角煮カレー、バターチキンカレー、コーンポタージュ、クラムチャウダー各1パックです。

価格は2000円。

・5周年記念・赤セット

知る人ぞ知る？スタッフ激推しの商品の詰め合わせです。

セット内容は、スパイシーバターチキンカレー、グリーンカレー、南インドのシュリンプカレー、シャンピニオンカレー、骨付きチキンとゴロっと野菜の濃厚スープカレー各1パックです。

価格は2400円。

・5周年記念・虹セット

クセになる味わいがウリ！魅惑の個性派な商品が揃っています。

セット内容は、ゴルゴンゾーラビーフカレー、麻婆豆腐カレー、ビネガー香る南インドのポークカレー、トムヤムクン、胡麻味噌担々各1パックです。

価格は2200円。

豪華景品が当たる抽選会を開催

抽選会は、実店舗とオンラインショップの両方で実施されます。

＜実店舗＞

2500円以上の購入で参加できるハズレくじなしの抽選会です。ひとり1回まで参加可能。

＜公式オンラインショップ＞

期間中、自宅宛に購入した場合、抽選応募券が同梱されます。抽選で23人に豪華景品が当たるチャンス。なお、配送先を自宅に設定した注文のみが対象です。

数量限定で「カレーログノート」をプレゼント

自分好みのカレーを探したり、おいしいをコレクションしたり...食べたカレーを書き込めるニシキヤキッチンオリジナル「カレーログノート」をプレゼント。カレーの楽しみ方が増えそうなアイテムです。

プレゼントはひとり2冊までで、数量限定につきなくなり次第終了となります。

さらに、ニシキヤキッチンの公式Xと公式Instagramでは、【「カレーログノート」をシェアしてカレーを当てよう！キャンペーン】も開催します。

3月16日から5月10日までの期間中、ニシキヤキッチン公式XまたはInstagramをフォローし、カレーログノートを記入し撮影した画像を、指定のハッシュタグをつけて投稿すれば応募完了。抽選で5人に「選べるレトルトカレー10個」が当たります。

キャンペーンについて詳しくは公式サイトから確認できます。

仙台パルコ店・岩沼店限定で、蔵王牛乳のチャイ1杯無料

期間中、イートイン併設店舗である岩沼店と仙台パルコ店では、店内イートイン利用時に「レトルトカレーはニシキヤキッチン」の合言葉をスタッフへ伝えると『蔵王牛乳のチャイ』が1杯無料で提供されます。

「ニシキヤキッチン5周年感謝祭」について詳しくは、公式サイト特設ページからご確認を。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部