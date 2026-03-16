反り腰を整えてお腹スッキリ！１日５セット【お腹ぽっこり解消を狙える】簡単ストレッチ
ぽっこりお腹やお尻のたるみの原因、“反り腰”にあるかもしれません。反り腰とは骨盤が前に傾いている状態のことで、放っておくと腰痛や姿勢の崩れ、下半身太りにもつながります。そこで今回は、骨盤を後ろに倒して背中を丸める動きを意識した簡単ストレッチを紹介。１日５セットで反り腰を整えながら、お腹スッキリをめざせます。
🌼姿勢と呼吸を整えてスタイルアップ。１日３分でOK【お腹のくびれを強化する】簡単習慣
反り腰を改善。お腹ぽっこり解消を狙える簡単ストレッチ
（１）仰向けになって両ひざを立てて、股関節を丸める
（２）両手でひざを抱える
（３）息を吐きながら骨盤を胸に引き寄せて、５秒引き寄せたら、５秒かけてゆっくり戻していく
これを“１日あたり５セットを目安”に実践します。なお、脚を引き寄せていく際は「手の力を使いながら、お腹で骨盤を引き上げるように行うこと」がポイント。お腹の力を使うことで、腹筋を同時に鍛えることができます。また、頭を上げてしまうと背中を伸ばせないので、必ず頭は床についていることを意識しましょうね。＜ストレッチ監修：酒井彩＞