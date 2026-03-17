「出産は命がけ」ですが、それを絶対に認めたくない男性もいるようです。今回は、そんな旦那さんを撃退したお父さんのエピソードをご紹介します。

計算は苦手かな？

「妊娠中の私と両親の前で『出産は命がけって、ちょっと大げさじゃないですか？』『出産で死ぬ女より仕事で死ぬ男のほうが多いんだから、男のほうが毎日命がけだと思いますけど』と言ってのけた夫。

私が怒って反論してもヘラヘラしているし、本当に腹が立って。でも、その様子を見ていた父が『君、計算はあまり得意じゃないのかな？』『妊婦より労働人口のほうが多いだろう』『死亡率を計算してみなさい』『一度の出産で亡くなる確率と、一年間働いて亡くなる確率、どっちが高いと思う？』と言ったら黙っていました。

さらに父は『君の仕事は経理だろう。そんなに毎日命をかけているのか？』『僕は警察官で危険な現場に立ちあったこともあるが、出産の大変さと比べたことなんて一度もない』『経理より警察官のほうが大変とかそういう話ではなく、そもそもなぜそんな発想になるんだ？ 娘が心配じゃないのか？』と夫に激詰め。それ以来、夫は出産をバカにするような発言はなくなりました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ 出産で亡くならなくても「現代の医療がなかったら死んでいたな……」という経験をした女性は多いですよね。仕事が原因で亡くなる男性がいるのも事実ですが、なぜそれを引き合いに出して張り合おうとするのか……よくわかりませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。