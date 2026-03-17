出産より仕事のほうが命がけだと言う経理部の夫を妻の父が撃退した話
「出産は命がけ」ですが、それを絶対に認めたくない男性もいるようです。今回は、そんな旦那さんを撃退したお父さんのエピソードをご紹介します。
計算は苦手かな？
「妊娠中の私と両親の前で『出産は命がけって、ちょっと大げさじゃないですか？』『出産で死ぬ女より仕事で死ぬ男のほうが多いんだから、男のほうが毎日命がけだと思いますけど』と言ってのけた夫。
私が怒って反論してもヘラヘラしているし、本当に腹が立って。でも、その様子を見ていた父が『君、計算はあまり得意じゃないのかな？』『妊婦より労働人口のほうが多いだろう』『死亡率を計算してみなさい』『一度の出産で亡くなる確率と、一年間働いて亡くなる確率、どっちが高いと思う？』と言ったら黙っていました。
さらに父は『君の仕事は経理だろう。そんなに毎日命をかけているのか？』『僕は警察官で危険な現場に立ちあったこともあるが、出産の大変さと比べたことなんて一度もない』『経理より警察官のほうが大変とかそういう話ではなく、そもそもなぜそんな発想になるんだ？ 娘が心配じゃないのか？』と夫に激詰め。それ以来、夫は出産をバカにするような発言はなくなりました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年1月）
▽ 出産で亡くならなくても「現代の医療がなかったら死んでいたな……」という経験をした女性は多いですよね。仕事が原因で亡くなる男性がいるのも事実ですが、なぜそれを引き合いに出して張り合おうとするのか……よくわかりませんね。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。