テレ朝お天気お姉さん26歳、白ニット姿で美スタイル全開！「美しすぎる」 昨年はデジタル写真集も発売
お天気キャスターの今井春花が17日までにInstagramを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回は白のニット姿を披露。「皆さんはお出かけですか？ れれれのれ〜」とつづった。ファンからは「尊いなぁ」「可愛すぎる」「朝から反則」などの反響が集まっている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回は白のニット姿を披露。「皆さんはお出かけですか？ れれれのれ〜」とつづった。ファンからは「尊いなぁ」「可愛すぎる」「朝から反則」などの反響が集まっている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）