＜大学、行く意味ある？＞成人したら自分の責任「親ガチャ失敗だわ〜」未熟すぎる息子【第5話まんが】
私（エイコ）は数年前、元夫（マコト）と離婚し、子どもたちを連れて実家に身を寄せました。今は娘のナオが私と暮らし、息子のユウタは元夫の家にいます。しかし元夫が「大学の学費は払わない」と言い出したそうで、息子が「そっちに戻りたい」と連絡してきました。高校卒業後は元夫が払うという約束だったのに……。私は自分勝手に都合よく動く息子にも、約束を簡単に破る元夫にも納得できません。職場の昼休み、つい同僚のワタナベさんにグチをこぼしてしまいました。
ワタナベさんは子育てを終えた先輩で、お子さんはもう社会人。自分なら「高卒で働け！」の一言で終わりだと言います。けれど私にはマネできません。心のどこかに「息子には大学に行ってほしい」という気持ちがあるからでしょう。
「親のせいにしすぎているから、一度目を覚まさないといけない」ワタナベさんの意見はそのとおりなのでしょう。私は親として、自分の方針をきっぱり息子に伝えることにしました。しかし私の説得の言葉は、息子にはなかなか届きません。
私の言葉はなかなか息子には届きません。
すべてをうるさい小言のように捉えられてしまいます。
「いちいち説教とかいらねーよ。マジ、親ガチャ失敗だわ」息子は最後にそう言い捨てて、私の前から去っていきました。
ただワタナベさんの言った「もう少しで18歳、成人になったら自分の責任」という言葉も、私の心のなかに残っていました。
息子は娘と比べても、精神的にずいぶん未熟だと感じます。
ただ自分の人生の選択をいつまでも「離婚した親のせい」にしているわけにはいきません。
きっとそのうち息子にも、嫌でも目を覚まさなければいけないタイミングが来ることでしょう。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
ワタナベさんは子育てを終えた先輩で、お子さんはもう社会人。自分なら「高卒で働け！」の一言で終わりだと言います。けれど私にはマネできません。心のどこかに「息子には大学に行ってほしい」という気持ちがあるからでしょう。
「親のせいにしすぎているから、一度目を覚まさないといけない」ワタナベさんの意見はそのとおりなのでしょう。私は親として、自分の方針をきっぱり息子に伝えることにしました。しかし私の説得の言葉は、息子にはなかなか届きません。
私の言葉はなかなか息子には届きません。
すべてをうるさい小言のように捉えられてしまいます。
「いちいち説教とかいらねーよ。マジ、親ガチャ失敗だわ」息子は最後にそう言い捨てて、私の前から去っていきました。
ただワタナベさんの言った「もう少しで18歳、成人になったら自分の責任」という言葉も、私の心のなかに残っていました。
息子は娘と比べても、精神的にずいぶん未熟だと感じます。
ただ自分の人生の選択をいつまでも「離婚した親のせい」にしているわけにはいきません。
きっとそのうち息子にも、嫌でも目を覚まさなければいけないタイミングが来ることでしょう。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子