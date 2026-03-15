3月15日、中京競馬場で行われた10R・昇竜ステークス（3歳オープン・ダ1400m）は、武豊騎乗の4番人気、スマートジュリアス（牡3・栗東・中村直也）が勝利した。3/4馬身差の2着にテーオーグレーザー（牡3・栗東・藤岡健一）、3着にルクスレイモンド（牡3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:24.0（良）。

1番人気で上里直汰騎乗、マジッククッキー（牡3・美浦・加藤士津八）は5着、2番人気で川田将雅騎乗、ヘリテージブルーム（牡3・美浦・伊藤圭三）は8着敗退。

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昇竜S・スマートジュリアスと武豊騎手

57歳の誕生日を自ら祝う勝利

武豊騎乗の4番人気、スマートジュリアスがオープン初勝利を飾った。スタートは出負け気味の飛び出し。上手くリカバリーして先行集団まで押し上げると、内をロスなく立ち回って直線へ。ゴール前で先頭に立つ走りで、出遅れをカバーする見事な手綱さばきだった。

スマートジュリアス 7戦3勝

（牡3・栗東・中村直也）

父：モズアスコット

母：スマートノエル

母父：ヴァーミリアン

馬主：大川徹

生産者：本間牧場