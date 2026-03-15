蛍原徹、元相方・宮迫博之との“現在の関係”に言及 サンド伊達の追求に「ネットニュースになるよ」
お笑い芸人の蛍原徹（58）が、14日放送のニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー』（毎週土曜 後1：00）に生出演。元相方の宮迫博之（55）との現在の関係に言及した。
【動画あり】宮迫博之『アメトーーク！』発言を反省「ダセーなオレ」
フジテレビ系『ボキャブラ天国』に出演しなかったという雨上がり決死隊の話から、サンドウィッチマン・伊達みきお（51）が突然「最近、会ってるんですか？宮迫さんと（笑）」とぶっこみ。蛍原は「それこそネットニュースになるよ」と笑いながら「会ってないです。全然会ってないです」と返した。
伊達は「そうなんですね」とリアクションしながら「連絡もせず？」と追求。蛍原は「連絡はたまーにね。なんか…用事あるとき（笑）」と含みを持たせた。
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フジテレビ系『ボキャブラ天国』に出演しなかったという雨上がり決死隊の話から、サンドウィッチマン・伊達みきお（51）が突然「最近、会ってるんですか？宮迫さんと（笑）」とぶっこみ。蛍原は「それこそネットニュースになるよ」と笑いながら「会ってないです。全然会ってないです」と返した。
伊達は「そうなんですね」とリアクションしながら「連絡もせず？」と追求。蛍原は「連絡はたまーにね。なんか…用事あるとき（笑）」と含みを持たせた。