WBC準々決勝・日本―ベネズエラ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨み、5-8で敗退となった。一時は森下翔太外野手の3ランなどでリードを奪うも、投手陣が踏ん張り切れず。日本はWBC過去5大会すべてでベスト4に進出していたが、初めて8強で散った。ベネズエラは4大会ぶりに4強進出となった。

試合は初回から激しい攻防に。先発・山本由伸が1番アクーニャJr.に先頭打者アーチを被弾。わずか2球で1点を失った。しかしその裏、今度は日本の1番・大谷翔平が右翼席へ。“先頭打者ホームラン返し”ですぐさま同点に追いついた。ローンデポ・パークは熱狂に包まれた。

しかしその後、2死から二盗を試みた鈴木誠也がヘッドスライディングの際に負傷。右ひざを痛めたとみられ、2回表の守備から森下が中堅の守備に就いた。この回ベネズエラは先頭のトーバー、続くトーレスが2者連続でフェンス直撃の二塁打を放ち、1点を勝ち越した。

追いかける侍ジャパンは4回1死一、二塁から2番・右翼でスタメン起用された佐藤輝明が同点の適時二塁打。さらに鈴木に代わって入っていた森下がスアレスのチェンジアップを捉え、左翼席へ勝ち越し3ランを放った。球場は騒然とした雰囲気に。日本が大きく試合の流れを手繰り寄せた。

先発山本は3回、4回を無失点に抑えて降板。5回に2番手・隅田知一郎がマウンドに上がったが、ガルシアに2ランを浴びると、6回には4番手・伊藤大海が連打を浴び、アブレイユに痛恨の逆転3ランを許した。ベネズエラファンが多数集まった球場はお祭り騒ぎとなった。

追い上げたい日本だが5回から3イニング連続で3者凡退。すると8回、5番手の種市篤暉が二塁牽制も悪送球となり、手痛い1点を奪われた。8回には2死一、二塁のチャンスを演出するも、牧秀悟が遊ゴロに倒れ得点ならず。最後は9回2死から大谷が遊飛に倒れ、侍の連覇の夢は消えた。

日本は2006、09年と大会連覇。13、17年はベスト4で、前回23年に3度目の優勝を成し遂げた。WBCでは初めてベスト8敗退。異例の現地時間21時開始の試合。完全アウェーの中、深夜0時過ぎまで勇敢に戦った侍ジャパンだが、マイアミで再び歓喜を味わうことはできなかった。



（THE ANSWER編集部）