カゴメ株式会社は、新商品「Beyond オレンジを使っていない*¹オレンジ味の100%ジュース」の全国発売を記念して、期間限定ショップ「なになに味？JUICE STAND」を渋谷・三千里跡地​にて開催しています。

「Beyond オレンジを使っていない*¹オレンジ味の100%ジュース」は、カゴメ独自のブレンド技術でオレンジを使わず*¹にオレンジ味の再現を目指したもの。にんじん・りんご・パインアップル・レモン・マンゴーなど*²を絶妙に混ぜ合わせた、野菜・果実100%のジュースなんです。

期間限定ショップでは、まず1階でパッケージをスリーブで覆い中身がわからない状態の本商品を来場者に無料で配り、地下フロアに掲示されたヒントを見ながら「何の味か分からない状態」で試飲します。

最後にヒントエリア横の解答エリアで答え合わせをする構成となっていて、“味覚を思考する”新感覚のジューススタンドとなっています。

この開発の背景には、オレンジ果汁の輸入価格がここ数年で約3倍*³にまで高騰していたことがあったそうで、このことに危機感を覚えたカゴメ社員が小さな実験を始めたことがきっかけとなり、数億通り以上ある組合せから何度も試作を経て、商品化に至ったそうです。

ちなみに商品化までは約2年の歳月がかかったとか。同社の力作を味わってみてはいかがでしょうか。

*¹：オレンジアレルギーの方に対応した商品ではありません。

*²：クエン酸・香料・ビタミンCを含む

*³：出典元「農林水産物輸出入概況」

開催概要

■名称：「なになに味？JUICE STAND（ジューススタンド）」by KAGOME

■日時：2026年3月10日（火）〜3月15日（日）11：00-18：00

■会場：三千里跡地＜住所：東京都渋谷区神南1丁目23-8＞

■内容：スリーブを被せてパッケージが隠された状態の商品をおひとり様1本限り無料提供

■入場：無料

商品概要

■商品名：Beyond オレンジを使っていない*オレンジ味の100%ジュース

■発売日：2026年3月10日（火）

■容量：195ml

■原材料：濃縮にんじん（ニュージーランド製造）、果実（りんご・パインアップル・レモン・マンゴー（濃縮還元））／クエン酸、香料、ビタミンC

■アレルギー：りんご

■店頭想定価格（税込）：140円前後 ※実際の販売価格は店舗により異なる場合があります。

*オレンジアレルギーの方に対応した商品ではありません。