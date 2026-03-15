「前節とはまるで別人だった」首位撃破の立役者となった松木玖生を英メディアが称賛！「起用し続けたことが正しかったと証明された」
松木玖生が所属するサウサンプトンは現地３月14日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第38節で坂元達裕を擁する首位のコベントリーと対戦した。
日本人MFが先発したサウサンプトンは48分に先制。右サイドでボールを受けた松木の鋭いクロスにサイル・ラリンがワンタッチで合わせ、こぼれた球にフリン・ダウンズが詰めた。
さらに85分には、右CKに反応した松木がワンタッチで合わせてネットを揺らし、追加点を奪取。後半アディショナルタイムにはPKで１点を返されたものの、そのまま逃げ切って２−１で勝利。公式戦12試合負けなしとなった。
２ゴールに絡む活躍で首位撃破に大きく貢献した松木に対して、サウサンプトンの専門メディア『SAINTS MARCHING』は採点記事で「７点」を与えて、次のように寸評を添えた。
「前節のWBA戦とはまるで別人だった。指揮官は彼を起用し続けたが、その判断は、この日本人が決勝ゴールを奪ったことで正しかったと証明された」
松木はこれで直近の公式戦５試合で３ゴール・１アシストと好調を維持している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生が先制ゴールの起点＆追加点ゲット！
日本人MFが先発したサウサンプトンは48分に先制。右サイドでボールを受けた松木の鋭いクロスにサイル・ラリンがワンタッチで合わせ、こぼれた球にフリン・ダウンズが詰めた。
さらに85分には、右CKに反応した松木がワンタッチで合わせてネットを揺らし、追加点を奪取。後半アディショナルタイムにはPKで１点を返されたものの、そのまま逃げ切って２−１で勝利。公式戦12試合負けなしとなった。
２ゴールに絡む活躍で首位撃破に大きく貢献した松木に対して、サウサンプトンの専門メディア『SAINTS MARCHING』は採点記事で「７点」を与えて、次のように寸評を添えた。
「前節のWBA戦とはまるで別人だった。指揮官は彼を起用し続けたが、その判断は、この日本人が決勝ゴールを奪ったことで正しかったと証明された」
松木はこれで直近の公式戦５試合で３ゴール・１アシストと好調を維持している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生が先制ゴールの起点＆追加点ゲット！