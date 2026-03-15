「前節とはまるで別人だった」首位撃破の立役者となった松木玖生を英メディアが称賛！「起用し続けたことが正しかったと証明された」

「前節とはまるで別人だった」首位撃破の立役者となった松木玖生を英メディアが称賛！「起用し続けたことが正しかったと証明された」